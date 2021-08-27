Добровольное декларирование: полная инструкция и ответы на все вопросы

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.

Владимир Зеленский подписал законы, вводящие налоговую амнистию для украинцев. Первый закон позволяет добровольно задекларировать свои активы, а другой — освобождает от ответственности.

ТСН.ua расскажет детали и основные особенности одноразового добровольного декларирования.

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Так, закон позволяет украинцам легализовать свои доходы. Узаконить их можно, заплатив налоги — 5% за активы, размещенные в Украине, 9% — за то, что хранится за рубежом. Не требуют декларирования жилье, если оно единственное и сбережения, менее 400 000 гривен. Также не следует беспокоиться тем, кто получает зарплаты "в белую", то есть уже заплатил налоги. Второй закон позволяет гражданам избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Избежать ответственности смогут граждане, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор.

Когда декларируем

Как рассказали в Государственной налоговой службе Украины, декларируем с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Сбор из одноразового добровольного декларирования — это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом от стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора.

Кто может задекларировать свои активы

Физические-лица резиденты, в том числе самозанятые лица;

Физические-лица не резиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и которые были или являются налогоплательщиками.

Объекты декларирования

Недвижимое имущество: земельные участки, объекты жилой недвижимости, объекты нежилой недвижимости;

Движимое имущество: транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы, предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия;

Валютные ценности: банковские металлы кроме тех, которые не размещены на счетах, национальная валюта, иностранная валюта (кроме средств в наличной форме), права пособия, средства, одолженные третьим лицам по договору займа;

Другие объекты: доли (паи) в имуществе юридических лиц или в образованиях без устава юридических лиц, другие корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги, финансовые документы (определенные законом), права и получения дивидендов или процентов, памятные банкноты и монеты.

Активы, которые не требуют декларирования

Недвижимое имущество, находящееся на территории Украины. Квартира или квартиры, общая площадь которых не превышает в совокупности 120 кв. м; жилой дом или дома, зарегистрированные в Украине, общая площадь которых не превышает 240 кв. м. Или жилой дом незавершенного строительства, который не превышает 240 квадратных метров, при условии наличия права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения;

находящееся на территории Украины. Квартира или квартиры, общая площадь которых не превышает в совокупности жилой дом или дома, зарегистрированные в Украине, общая площадь которых не превышает Или жилой дом незавершенного строительства, который не превышает 240 квадратных метров, при условии наличия права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения; Объекты нежилой недвижимости. Нежилые дома некоммерческого назначения и (или) нежилые дома незавершенного строительства некоммерческого назначения, общая площадь которых не превышает 60 квадратных метров.

Нежилые дома некоммерческого назначения и (или) нежилые дома незавершенного строительства некоммерческого назначения, общая площадь которых не превышает 60 квадратных метров. Земельные участки. В пределах норм бесплатной передачи, определенные статьей 121 Земельного кодекса Украины.

В пределах норм бесплатной передачи, определенные статьей 121 Земельного кодекса Украины. Транспортные средства. Одно транспортное средство личного некоммерческого использования.

Одно транспортное средство личного некоммерческого использования. Другие активы. Активы, кроме указанных, суммарная стоимость которых не превышаю 400 000 гривен на дату завершения периода однократного добровольного декларирования.

Ставка сбора

Общая ставка — 5%. За активы, размещенные в Украине;

Зарубежные активы — 9%.

Актив в виде ОВГЗ — 2,5%.

Кому запрещено подавать декларацию

несовершеннолетним и недееспособным лицам;

лицам, которые в период с 2005 года подавали декларацию в соответствии с антикоррупционным законодательством;

лицам, к которым применены специальные экономические и другие меры (санкции).

Как подать декларацию

самим декларантом;

в электронной форме;

через электронный кабинет плательщика.

Уже 1 сентября 2021 подать декларацию можно по ссылке. Пока страница находится в разработке.

В декларации отражаются

сведения о декларанте, достаточные для его идентификации (ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспортные данные гражданина Украины);

сведения об объектах декларирования, в объеме, достаточном для идентификации каждого из них (например, данные о виде, размере и валюте актива, классификации банковских металлов);

сведения об объектах декларирования с указанием информации, что позволяет их идентифицировать, в частности местонахождение или место хранения;

самостоятельно определенная декларантом в национальной валюте база для начисления сбора из одноразового добровольного декларирования;

ставка и сумма сбора из одноразового добровольного декларирования.

В декларации не указывается информация об источниках получения (приобретения) декларантом объектов декларирования. В случае если объекты движимого или недвижимого имущества получаются декларантом по наследству или в качестве подарка от члена семьи первой или второй степени родства, то обязанности по представлению одноразовой добровольной декларации у такого налогоплательщика не возникает при отсутствии других оснований для подачи такой декларации.

Сведения, указанные декларантом в одноразовой добровольной декларации не могут быть использованы в расследованиях и/или проверках в отношении декларанта, кроме случаев, установленных законодательством.

Телефон для других вопросов: 0 800 501 007.

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