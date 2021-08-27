Добровольное декларирование: полная инструкция и ответы на все вопросы

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.
Владимир Зеленский подписал законы, вводящие налоговую амнистию для украинцев. Первый закон позволяет добровольно задекларировать свои активы, а другой — освобождает от ответственности.
ТСН.ua расскажет детали и основные особенности одноразового добровольного декларирования.
Так, закон позволяет украинцам легализовать свои доходы. Узаконить их можно, заплатив налоги — 5% за активы, размещенные в Украине, 9% — за то, что хранится за рубежом. Не требуют декларирования жилье, если оно единственное и сбережения, менее 400 000 гривен. Также не следует беспокоиться тем, кто получает зарплаты "в белую", то есть уже заплатил налоги. Второй закон позволяет гражданам избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Избежать ответственности смогут граждане, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор.
Когда декларируем
Как рассказали в Государственной налоговой службе Украины, декларируем с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Сбор из одноразового добровольного декларирования — это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом от стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора.
Кто может задекларировать свои активы
- Физические-лица резиденты, в том числе самозанятые лица;
- Физические-лица не резиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и которые были или являются налогоплательщиками.
Объекты декларирования
Недвижимое имущество: земельные участки, объекты жилой недвижимости, объекты нежилой недвижимости;
Движимое имущество: транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы, предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия;
Валютные ценности: банковские металлы кроме тех, которые не размещены на счетах, национальная валюта, иностранная валюта (кроме средств в наличной форме), права пособия, средства, одолженные третьим лицам по договору займа;
Другие объекты: доли (паи) в имуществе юридических лиц или в образованиях без устава юридических лиц, другие корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги, финансовые документы (определенные законом), права и получения дивидендов или процентов, памятные банкноты и монеты.
Активы, которые не требуют декларирования
- Недвижимое имущество, находящееся на территории Украины. Квартира или квартиры, общая площадь которых не превышает в совокупности 120 кв. м; жилой дом или дома, зарегистрированные в Украине, общая площадь которых не превышает 240 кв. м. Или жилой дом незавершенного строительства, который не превышает 240 квадратных метров, при условии наличия права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения;
- Объекты нежилой недвижимости. Нежилые дома некоммерческого назначения и (или) нежилые дома незавершенного строительства некоммерческого назначения, общая площадь которых не превышает 60 квадратных метров.
- Земельные участки. В пределах норм бесплатной передачи, определенные статьей 121 Земельного кодекса Украины.
- Транспортные средства. Одно транспортное средство личного некоммерческого использования.
- Другие активы. Активы, кроме указанных, суммарная стоимость которых не превышаю 400 000 гривен на дату завершения периода однократного добровольного декларирования.
Ставка сбора
Общая ставка — 5%. За активы, размещенные в Украине;
Зарубежные активы — 9%.
Актив в виде ОВГЗ — 2,5%.
Кому запрещено подавать декларацию
- несовершеннолетним и недееспособным лицам;
- лицам, которые в период с 2005 года подавали декларацию в соответствии с антикоррупционным законодательством;
- лицам, к которым применены специальные экономические и другие меры (санкции).
Как подать декларацию
- самим декларантом;
- в электронной форме;
- через электронный кабинет плательщика.
Уже 1 сентября 2021 подать декларацию можно по ссылке. Пока страница находится в разработке.
В декларации отражаются
- сведения о декларанте, достаточные для его идентификации (ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспортные данные гражданина Украины);
- сведения об объектах декларирования, в объеме, достаточном для идентификации каждого из них (например, данные о виде, размере и валюте актива, классификации банковских металлов);
- сведения об объектах декларирования с указанием информации, что позволяет их идентифицировать, в частности местонахождение или место хранения;
- самостоятельно определенная декларантом в национальной валюте база для начисления сбора из одноразового добровольного декларирования;
- ставка и сумма сбора из одноразового добровольного декларирования.
В декларации не указывается информация об источниках получения (приобретения) декларантом объектов декларирования. В случае если объекты движимого или недвижимого имущества получаются декларантом по наследству или в качестве подарка от члена семьи первой или второй степени родства, то обязанности по представлению одноразовой добровольной декларации у такого налогоплательщика не возникает при отсутствии других оснований для подачи такой декларации.
Сведения, указанные декларантом в одноразовой добровольной декларации не могут быть использованы в расследованиях и/или проверках в отношении декларанта, кроме случаев, установленных законодательством.
Телефон для других вопросов: 0 800 501 007.
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