Добровольцем ушел на фронт: в Киеве попрощались с оператором ТСН Евгением Соловьем

Утро воскресенья. Крещатик замирает в скорби. Под звуки автомобильных сигналов и возгласы "Шана герою!" Киев прощается с Евгением Соловьем. Для миллионов зрителей он был профессиональным оператором, чьими глазами они видели главные события страны. Для коллег - надежным другом "Лешим". Для врага - смертоносным пилотом БПЛА. Евгений погиб 27 марта в Донецкой области, защищая Украину с оружием в руках.

Работа Евгения Соловья на 1+1

Евгений Соловей работал на "1+1 медиа" с 2011 года. Его профессионализм и неизменно хорошее настроение стали легендарными в редакции. Журналист Дмитрий Святненко вспоминает:

"Крутой чувак, вот что можно сказать - добрый, сильный, всегда в хорошем настроении и всегда профессионал. Вот когда я записывался, Женя подходил, если у меня что-то там неправильно, поправлял все. Немногие операторы такое делают".

Еще в 2014-м, когда Россия начала агрессию на востоке, Евгений не колеблясь поехал в зону АТО. В архивах сохранилось его воспоминание о тех временах: "Это была не война, это были просто зверства. Обстрелять город, где ни одного штаба, ни одного военного... Хочется туда ехать и показывать это все. Настолько уж адреналин зашкаливал, что или бросать камеру и брать автомат..."

"Я птица, я должен летать"

В феврале 2022-го Евгений сделал этот выбор - сменил камеру на оружие. Сначала была тероборона, а затем - 30-я бригада. Его друг Владимир Ситюк вспоминает с улыбкой:

"Он пришел сам в военкомат. Его хотели записать танкистом, но он сказал: "Друг, ты меня видишь? Это 130 килограмм веса. Пока я в танк залезу - война закончится. Я Соловей, я птица, я должен летать"".

Евгений стал пилотом БПЛА. Он руководил всем: от маленьких FPV-дронов и "Мавиков" до больших разведывательных самолетов. Прошел бои на Харьковщине и Донетчине, получил ранения, но после выздоровления снова вернулся к своим "птичкам".

Александр Моторный, военкор ТСН, вспоминает последнюю встречу: "Мы заехали к нему, посидели... Он делал свою работу даже при нас. Попрощались как всегда: "До встречи, не прощаемся". Так получилось, что попрощались".

Последний путь через родной город

Сердце Евгения остановилось 27 марта на Славянском направлении. Прощание состоялось в Вербное воскресенье. Траурный кортеж растянулся через весь Киев - от Майдана Независимости до Левого берега, где жил Женя.

На Троещине и Лесном массиве люди выходили из машин, становились на колени, провожая земляка. Многие держали в руках веточки вербы.

Евгений Соловей нашел свой покой, но его кадры навсегда остались в истории Украины, а его подвиг - в памяти народа.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ ОНЛАЙН! ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ! НОВОСТИ ТСН 1+1 СЕГОДНЯ ОНЛАЙН!