Добровольцы из ЮАР и Ирана откровенно рассказали, почему воюют за Украину: "Не хочу, чтобы украинцы стали беженцами"

Иностранцы рассказали, почему сражаются за Украину / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Министерство обороны Украины приступило к работе межведомственной группы по улучшению условий службы иностранцев в ВСУ. Специалисты сосредоточат внимание на пяти ключевых направлениях: легальное пребывание добровольцев в Украине, продвижение по службе, сопровождение и лечение в случае ранений, выплаты семьям в случае гибели, а также определение возможностей воинских частей по привлечению иностранных бойцов.

Сейчас в армии существует большой спрос на привлечение иностранцев. На стороне Украины уже воюют добровольцы из 75 стран мира. О их мотивации и боевом пути узнавала корреспондентка ТСН Ирина Маркевич.

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Чоппер: от фермы в ЮАР до «Вампира» в «Азове»

Доброволец с позывным «Чоппер» собирает свой гексакоптер «Вампир» перед боевым вылетом. На родине, в Южно-Африканской Республике, у него была лицензия пилота вертолета («чоппер» — вертолет на сленге). В гражданской жизни он также работал в сельском хозяйстве на ферме друзей — управлял тракторами и трудился в теплицах.

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«Я много работал на солнце, на свежем воздухе, иногда скучаю по этому», — делится военный.

Чоппер следил за войной в Украине ещё с 2014 года и знал подробности аннексии Крыма. Когда началось полномасштабное вторжение, он искал достоверную информацию в различных источниках, ведь в информационном пространстве ЮАР материалов о событиях, происходящих в 8,5 тысячах километров от страны, было немного. Решающим фактором для него стали сюжеты международных СМИ о том, что Россия принудительно депортирует украинских детей.

«Меня потрясло похищение детей. То, что Россия вывозила украинских детей! Это то, что мир должен остановить!» — подчеркивает Чоппер.

Чоппер / © ТСН

Чоппер приехал в Украину в декабре 2024 года. Он подал заявку в Международный легион, но впоследствии узнал, что 12-я бригада специального назначения «Азов» создала свой международный батальон. Чоппер стал одним из первых иностранных добровольцев в этой бригаде.

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«Мы начали тренировки, и они длились до трёх месяцев. Сначала я записался в команду водителей. Мой хороший друг сказал: „Мы оба будем водителями“, а все остальные ответили: „Нет, ребята, вы с ума сошли!“» — вспоминает он.

Около 8 месяцев Чоппер работал водителем, но в конце концов переквалифицировался в пилота дронов. Сейчас он управляет гексакоптером «Вампир», который может нести до 15 килограммов взрывчатки.

«Мы можем закрепить здесь 4 бомбы одновременно. У него хорошая огневая мощь. Мы целимся в траншеи, блиндажи. Если через дыру в крыше сбросить противотанковую мину, то можно разрушить целое помещение», — объясняет пилот.

Кроме того, «Чоппер» доставляет на «Вампире» воду, провизию и медикаменты на позиции, до которых опасно добираться на транспорте — а это почти вся «кольцевая зона» в Донецкой области.

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У бойца подписан трехлетний контракт. На вопрос о планах на будущее он отвечает, что хотел бы увидеться с родителями, которые сейчас живут в Великобритании. Возвращаться в ЮАР он не намерен и видит своё будущее в Украине даже после окончания войны.

«Я хотел бы остаться в Украине и помочь в разминировании территории, ведь эта земля завалена боеприпасами, представляющими опасность для мирных жителей», — отмечает Чоппер.

Пока Чоппер готовится к боевому выезду, мы обсуждаем удивительный контраст, в котором живут украинцы. В прифронтовом городке кипит жизнь, а уже через несколько десятков километров начинается зона боевых действий.

«Вот здесь мы пьем утренний кофе, люди идут на работу, а уже через 10 минут тебя преследует FPV или ты находишься на позициях — летает артиллерия, над тобой пролетают мины. Но проходит некоторое время, и ты попадаешь в цивилизацию, сидишь и заказываешь завтрак в ресторане. И это такая странная вещь, такой невероятный контраст», — удивляется боец.

Условия службы и легализация иностранцев в ВСУ

Все иностранцы, воюющие на стороне Украины, являются добровольцами. Из открытых источников известно, что ежемесячно около 600 граждан других стран заключают контракт с ВСУ.

По словам корреспондентки ТСН Ирины Маркевич, все иностранцы в Украине проходят испытательный срок продолжительностью 2 месяца. В течение этого времени часть кандидатов отсеивается и возвращается домой. Те же, кто остается, подписывают контракт на 3 года. При этом у них есть уникальное право — расторгнуть контракт после 6 месяцев непрерывной службы.

Кандидаты проходят проверку в Миграционной и Пограничной службах, Национальной полиции, СБУ и контрразведке. После подписания контракта, прохождения базовой и специализированной подготовки, а также боевого слаживания бойцы попадают на линию фронта. Они могут служить в пехоте, штурмовых подразделениях или Силах специальных операций.

«Денежное обеспечение аналогично тому, которое получают украинцы — как мобилизованные, так и те, кто подписал контракт», — рассказал пресс-офицер Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства Министерства обороны Украины Тарас Паляница.

Иностранцы, заключившие контракт с ВСУ, получают вид на временное проживание. Он дает право легально пребывать в Украине в течение срока действия контракта плюс 6 месяцев после его истечения. В мае этого года правительство окончательно урегулировало вопрос легализации иностранных добровольцев.

«После года службы они получают право на гражданство Украины в упрощенном порядке. Самое главное, что им не нужно выходить из прежнего гражданства», — подчеркнул Тарас Паляница.

Хосро: иранский врач, приговоренный на родине к смертной казни

Упрощенной процедурой получения украинского паспорта собирается воспользоваться и Хосро. В украинской армии он служит военным медиком. Перед выездом боец тщательно проверяет содержимое рюкзака, в котором всегда должен быть запас медикаментов как минимум на десять раненых.

«Мы всегда рассчитываем на худшее, потому что никто не знает, что может случиться по дороге. Во время эвакуации могут быть обстрелы, дроны, новые ранения», — говорит медик.

Кроме того, Хосро готовит ручной сеткомет на случай атаки FPV-дрона. Эвакуационные машины противника являются приоритетной целью.

«Это самое необходимое. Это последнее средство, когда ничего больше не поможет — оно спасёт, остановит дрон», — объясняет он.

Хосро признает, что эта война не похожа ни на одну из тех, в которых он участвовал ранее. В Иране он проходил срочную службу в пограничных войсках на границе с Афганистаном, а также служил по контракту в Сирии в течение 2 лет.

По образованию Хосро — иранский врач. У него четыре высших образования, и он свободно владеет восемью языками. Не соглашаясь с политическим режимом в своей стране, он стал политическим беженцем. В 2014 году вместе с женой-украинкой он переехал в Киев и открыл собственный ресторан. Когда началось полномасштабное вторжение, он сразу же вступил в территориальную оборону, чтобы защищать столицу.

«Когда мне нужна была защита, поскольку я был политическим беженцем, Украина мне её предоставила. Когда Украину нужно было защитить — я должен был обеспечить ей защиту», — подчеркивает он.

Хосро подписал свой первый трехлетний контракт. После освобождения Киевской области перешёл в морскую пехоту, участвовал в освобождении Херсонской области и многочисленных эвакуациях раненых на лодках. Одна из таких операций едва не стоила ему жизни.

«Нашу лодку подбили, мы потеряли раненого и думали, что это конец», — вспоминает боец.

В Херсоне во время обстрела из РСЗО «Град» он получил тяжелое ранение.

«У меня были повреждены ноги, руки, в спине застряли осколки», — рассказывает медик.

После длительного лечения и реабилитации Хосро вернулся в строй и продолжил службу уже в 128-й бригаде «Дикое Поле», подписав свой второй трехлетний контракт.

«Я не умею сдаваться, в жизни никогда не сдавался», — утверждает боец.

Хорсо признает, что сейчас на фронте очень тяжело, ведь война существенно изменилась по сравнению с 2023–2024 годами.

«Очень сложно. Мы едем на эвакуацию вслепую, не знаем, что нас ждет. От дронов защититься практически невозможно. Очень сложно. Каждый день, когда мы выезжаем на дежурство, мы понимаем, что это может быть последний день», — признается военный медик.

Несмотря на изнеможение, он продолжает работать. Хосро рад, что к ВСУ присоединяются иностранцы, ведь именно на поле боя становится ясно, что Россия — это воплощение зла. Вернувшись домой, иностранцы смогут рассказывать правду о войне в своих странах.

Родной Иран для Хосро закрыт: эта страна является союзником России, и за участие в войне на стороне Украины его там приговорили к смертной казни. И хотя Украина не является его родиной по месту рождения, она стала для него настоящим домом.

«Я хочу, чтобы эта страна была свободной, я сам нахожусь на фронте ради этого. Я понимаю, что такое беженец, и не хочу, чтобы украинцы становились беженцами», — заключает Хосро.

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