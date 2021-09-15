"Добрый и светлый человек, который всегда помогал": что известно о погибшей при взрыве в Днепре спикере ГСЧС

"Добрый и светлый человек, который всегда помогал": что известно о погибшей при взрыве в Днепре спикере ГСЧС

Дарьи Гречищевой было всего 35 лет.

В Днепре взорвался автомобиль, в котором находились спикер ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО, руководитель тренингового центра Aid Brothers Алексей Кавлак.

ТСН.ua узнал, кем была покойная спикер ГСЧС Дарья Гречищева.

Всю работу делала по максимуму

Дарья Гречищева родилась 13 октября 1985. Окончила Национальный горный университет, Национальный университет гражданской защиты Украины. Работала начальницей отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Была волонтеркой Красного Креста.

Сама Дарья рассказывала о себе, что она успела поработать на различных должностях, но всегда старалась полностью отдавать себя работе.

"Многие не знают, но я работала геофизиком, логистом, менеджером, и всю эту работу я делала по-максимуму. Сейчас — я спасатель. Имею уже третий диплом магистра, закончив специальность "управление пожарной безопасностью" Национального университета гражданской защиты Украины и как неудивительно, мой предыдущий опыт только помогает в сегодняшней работе", — писала покойная в соцсетях.

Фото: Instagram Дарьи Гречищевои

Была человеком с большой буквы и помогала всем, кто нуждался

Коллеги покойной отзываются только положительно.

"Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления. Она активно вступала сама и приобщал своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти. Именно поэтому ее подчиненные всегда отличались профессионализмом. Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался в помощи сообщили в ГСЧС Украины.

Фото: Instagram Дарьи Гречищевои

В ГСЧС в Днепропетровской области добавили, что покойная была человеком, который жил Службой спасения и настоящим профессионалом своего дела.

"Нет тех слов в этом мире, чтобы выразить печаль и ужасную боль от страшной потери. Дарья Гречищева — это пример для всех тех, кто живет Службой спасения! Это Человек с большой буквы. Это настоящий профессионал своего дела", — говорится в заметке.

Фото: Instagram Дарьи Гречищевои

Судя по сообщениям в Сети покойная активно отстаивала гендерное равенство в ГСЧС.

Друзья и коллеги не могут поверить в гибель женщины

Друзья покойной в Сети отмечают, что не могут поверить в случившееся.

"Светлая память. Даша была очень хорошим и светлым человеком, всегда готовым помочь другим. Очень жаль", — написал в Facebook коллега покойной Игорь Васькевич.

Инспектор пресс-службы патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко в Сети отметила, что еще вчера она общалась с коллегой, а сегодня узнала о трагедии.

Фото: Instagram Дарьи Гречищевои

"У меня нет слов. Еще вчера разговаривали", — написала в Facebook Людмила Копыленко.

Спикер ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага отметила, что она также не может поверить в гибель коллеги.

"Дашуля... Ты же обещала танцевать на наших соревнованиях... Даша, а Чернобыль: "пост сдал — пост принял". Даша, как же так?", - прокомментировала смерть Дарьи Гречищевой Светлана Водолага.

Напомним

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