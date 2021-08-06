Добывали тротил с авиабомб и артиллерийских снарядов: в Житомире разоблачили "черных копателей"

Добывали тротил с авиабомб и артиллерийских снарядов: в Житомире разоблачили "черных копателей"

Правоохранители обнаружили у дельцов почти 15 кг взрывчатого вещества.

В Житомире СБУ разоблачила двух жителей Бердичевского района, которые собирали боеприпасы на местах боевых действий и самостоятельно их раскрывали.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 6 августа.

Также читайте На Харьковщине СБУ ликвидировала банду, которая обложила данью местных бизнесменов

Цех для этого обустроили неподалеку жилых домов в одном из сел. Следователи во время обыска нашли около 15 кг взрывчатого вещества, две емкости с уже заготовленным для продажи тротилом, 37 авиабомб различного калибра и артиллерийский порох.

Все боеприпасы изъяли и уничтожили на специальном полигоне. За незаконное обращение с боеприпасами мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Новости Украины: СБУ разоблачила двух мужчин, которые подпольно изготавливали взрывчатку

Напомним, что на Днепропетровщине поймали дельцов, которые продавали мины, гранаты, автоматы и пистолеты, и даже противотанковые управляемые ракеты из зоны проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку