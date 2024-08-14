Дочь Фарион анонсировала книгу с ее цитатами и высказалась о внимании к идеям матери после гибели

Дочь языковеда Ирины Фарион – София Семчишин – высказалась о всплеске общественного внимания к идеям и высказываниям матери после ее убийства. Семчишин также поделилась, что будет дальше с наследием Фарион.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью ведущей ТСН Соломии Витвицкой с Софией Семчишин.

Комментируя большое общественное внимание к идеям Фарион уже после ее гибели, дочь сказала, что большинство ценит человека уже тогда, когда его нет.

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"Ее идея будет действительно жить. Она будет жить у каждого украинца. Но, к сожалению, большая половина наших людей ценят человека, когда его нет. Но то, что ее идея будет жить вечно, ее все передачи, ее YouTube-каналы, ее записи "Ген украинцев", ее научные труды – это все будет, и мы будем продолжать делать ее дело", – рассказала Семчишин.

"Но почему у нас есть так, что когда человека убивают, тогда его начинают ценить? Тогда начинают задумываться – оно же ничего такого не говорила. Она говорила: "Давайте говорить по-украински. Язык – это оружие". Все. А те, которые возмущаются за какие-то его высказывания, то пусть поищут что-то в себе. Может, в них что-то не так. Потому что мама всегда говорила правду, и правда для кого-то, возможно, колючая", – заметила дочь Фарион.

Она также рассказала, что будет с наследием языковеда. В частности, поделилась планами издать книгу с цитатами мамы.

"Это огромное наследие ее трудов. У нее есть записи "Ген украинцев", "Величие личности", YouTube-канал с большим количеством подписчиков. И, конечно, у нее есть и научные труды, научные статьи. И мы планируем издавать в дальнейшем ее книги, еще неизданные. Мы планируем издать книгу ее цитат "Орлицы не исповедуются перед гиенами". Мы уже взяли из дома исправленный ею вариант. Также будет книга о языковедах с ее лучшей подругой Оксаной. Поэтому все ее труды будут продолжать жить после ее смерти", – заверила Семчишин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ирина Фарион: семейные тайны и битва словом! Щемящая правда от дочери! Эксклюзив ТСН!

Напомним, ранее дочь Фарион заявила о намерении продолжить дело матери, создав общественную организацию и благотворительный фонд.

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