Отец 11-летней Марии Андрей. / © ТСН

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У разрушенного дома в Шевченковском районе Киева, куда попала российская ракета, репортер ТСН.ua Дарья Божко встретила Андрея — отца и мужа погибших. Его 11-летняя дочь Мария и жена Светлана по-прежнему оставались под завалами, когда с ним говорила репортер.

Подробности рассказывает ТСН.ua.

"Они жили с той стороны. Когда произошел удар, она позвонила, говорит: "Мы не можем доехать – выйти. Мы можем в коридор выйти", - вспоминает мужчина. - Их завалило".

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Андрей говорит, что телефон подает вызов, но никто не отвечает. Надежда, что они могут быть живы, еще теплится.

"Я не знаю, мне кажется, что оно все снится и это все не со мной. Мне не налазит оно на голову", - говорит он, стоя у места, где ГСЧС разбирают завалы.

По его словам, он уже передал спасателям схему дома, показал, где именно могли находиться его дочь и жена в момент удара. Сам Андрей живет в том же доме, но в другом подъезде.

"Это их квартира, я здесь рядом живу. Здесь мама их живет, и они здесь жили. Мы жили вместе, а сейчас так случилось, что они здесь, а я рядом", - добавляет мужчина.

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Дата публикации 20:12, 23.06.25 Количество просмотров 6 Дочь и жена под завалами: что рассказал отец погибших в Киеве

Напомним, российские войска в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву. Враг бил "Шахедами" и ракетами, в том числе баллистическими. Повреждены жилые дома, автомобили, учебное заведение, бизнес-центр, спорткомплекс и т.д.

В частности, в Шевченковском районе, который этой ночью пострадал больше всего, был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки, погибли 6 человек. Сейчас идет поисково-спасательная операция, под завалами еще могут быть люди.

Около 25 человек пострадали из-за удара РФ по Киеву.