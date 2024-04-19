"Дочь кричала, мама, я умираю": подробности кровавого удара России по Днепропетровщине

Российская оккупационная армия 19 апреля нанесла массированный ракетный удар по Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки погибли семь человек, двое из них — дети. Более трех десятков жителей ранены. В Днепре оккупант попал в жилой дом и железную дорогу, в Синельниково — убили пять человек.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

"Дочка кричала — мама, я умираю": жители Днепра о ракетной атаке

Многоэтажный жилой дом в Днепре в 5:30 атаковала российская противокорабельная ракета Х-22. Жители дома до сих пор шокированы и приходят в себя от террористической атаки.

"Когда позвонила дочери, дочь кричала - мама, я умираю, я не могу выйти из квартиры", - говорит жительница Днепра Наталья.

В пункте несокрушимости Ольга пытается успокоиться сама и успокаивает своего любимца.

"Одного спасли, а другой забился, не смогли найти", - говорит она.

Жилой дом, по которому россияне запустили ракету

Женщина вспоминает за считанные минуты до ракетного удара вышла в коридор. Это и спасло от ранений обломками.

Жители, как могли выбирались из разбитого горящего дома. Спасали соседей, выносили животных.

Оккупанты в Днепре убили работницу железной дороги

Раненых в Днепре более двух десятков. Из них несколько железнодорожников, одна из сотрудниц погибла. Восемь пострадавших до сих пор остаются в больнице. У них осколочные ранения, переломы и черепно-мозговые травмы. Несколько пожилых пациентов имеют тяжелое психологическое состояние.

Последствия ракетного удара по Днепру

"Одни это были супруги 86 и 90 лет. Они потеряли свой дом. Их привезли в состоянии психологической травмы. Один из пациентов имеет травму грудной клетки, у него был обломок, который мы уже удалили, одна женщина лечится по поводу закрытой травмы живота", – говорит медикиня.

Последствия обстрела Днепропетровщины

В Синельниково оккупанты убили всю семью с 2 детьми

В Синельниково россияне разбили более 60 домов. Там самое большое количество жертв – их пятеро. В одном из домов, вместо которого теперь вырва, погибла целая семья. Вместе с матерью там жила женщина со своими тремя детьми. 14-летняя старшая дочь и 8-летний сын погибли. Выжил только 6-летний мальчик, он в тяжелом состоянии. Врачи осторожно прогнозируют – будет жить. Жители города вспоминают: во время атаки было так громко и страшно, что уже прощались с жизнью.

В Синельниково жители продолжают разбирать разбитые дома, и искать силы на их восстановление. Когда будут прощаться с убитой россиянами семьей, еще неизвестно. Тем временем в Днепре 20 апреля объявлен днем траура.

Последствия обстрела Синельниково

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Напомним, ночью 19 апреля РФ массированно атаковала ракетами Днепропетровскую область. В частности, ракетный удар был нанесен по центру Днепра. Поврежден многоэтажный дом.

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