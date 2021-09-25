Дочь полтавских депутатов "заказал" парень, который жестоко зарезал ножом подругу пленницы

Развязка этой истории оказалась еще более неожиданной, чем казалось сначала.

На Полтавщине неизвестные прямо посреди трассы похитили дочь местных депутатов, которая ехала на учебу в Киев. Девушку более 2 недель держали в заложниках, а от ее родителей требовали передать 470 тысяч долларов в биткоинах. Те решили обратиться в милицию.

О том, что было дальше и кем оказался организатор похищения — 24 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Освобожденная из заложников, до сих пор не может оправиться от шока и предпочла бы скорее забыть пережитое.

"Ужасные дни были. Никому не пожелаю пережить. Честно, даже были мысли что это — розыгрыш", — признается потерпевшая Вита Кириченко.

Все началось в конце августа — студентка отправилась из Полтавы в Киев на учебу. Девушка ехала из Полтавы в Киев одна, за рулем автомобиля. На трассе ее подрезает автомобиль, заставляет остановиться. Оттуда выбегают двое мужчин и вытаскивают ее из салона.

"Честно, я не знаю, как я справилась с машиной, не врезалась некуда. Нагло подрезали, вытащили, а дальше — как в каком-то тумане", — вспоминает события того дня девушка.

Вита потеряла сознание и пришла в себя уже через несколько часов в чужой квартире.

Я очнулась на кровати. Была связана скотчем: ноги-руки. Затем они меня развязали, перенесли к батарее ", — рассказывает Вита.

И пока она пыталась понять — почему и кто ее похитил — ее родителям — депутатам полтавской областного совета и полтавской районного совета, начали поступать сообщения.

"Через некоторое время на наши телефоны пришла смс-ка с текстом "если хотите увидеть любимого человека — свяжитесь в Telegram- канале ", — рассказывает мать потерпевшей Татьяна Кириченко.

А в мессенжере требовали выкуп - полмиллиона долларов, но биткоинами. Хотя злоумышленники требовали не обращаться в полицию, а чтобы запугать родителей сильнее — присылали фото и видео дочери, прикованной наручниками, они все же пошли в СБУ.

"Психологически, конечно, они давили. Пишут "Вы спите? А ваша дочь спит стоя ", — продолжает Татьяна Кириченко.

Женщина говорит: рассказывать кому-либо о случившемся не имела права, однако и сегодня рассуждает о версии похищения ее дочери.

"Мы не имели права никому ничего говорить, потому что мы не могли знать источник — откуда это. У нас было миллион версий. В основном — это конкуренты бизнеса и политика", — признается женщина.

Между тем Вита даже не понимала в каком она городе.

"Была среди домов каких-то, понимаю, что даже не в Полтаве. Страшнее всего было — я переживала, что они будут приставать, будут издеваться ", — говорит Вита.

Девушка говорит: давили больше не физически, а психологически.

"Это такие похабные вещи — то, что они рассказывали, говорили о маме, папе — что с ними дальше будет", — продолжает она.

Для связи с родителями девушки злоумышленники использовали средства конспирации — это усложняло работу силовикам. Впрочем разоблачить похитителей удалось — через два с половиной недели.

"Честно, я не ожидала, что это все закончится и родители меня найдут. Я, когда приехала домой — не могла сдерживать эмоций и слез, когда родителей увидела. Это ужасно", — рассказала пленница.

Одного из похитителей задержали, но 20-летний подозреваемый в организации преступления, как оказалось, уже и так сидел в СИЗО.

По словам пресс-секретаря СБУ в Полтавской области Инны Усовой, эту схему организовал человек, который сейчас находится за решеткой. Его подозревают в умышленном убийстве с особой жестокостью.

Новости Украины: кем оказался организатор похищения дочери депутатов в Полтавской области

Громкое убийство произошло 2 года назад. В киевской квартире обнаружили тело 18-летней студентки. Следователи подозревают: ровесник, которому она нравилась, жестоко зарезал ее, а затем скрылся. Его задержали, и все это время дело еще в суде. Оказалось что убитая тогда Анастасия — это подруга детства нынешней жертвы подозреваемого — Виты. Связаны ли эти два преступления и о мотивах подозреваемого — следователи предпочитают молчать.

"Честно — это просто шок был. Я этого Юру лично никогда в жизни не видела. Он сказал, что это была просто неразделенная любовь. Хотя, о чем идет речь, если мы в жизни не знакомы. Человек сидит в СИЗО за убийство и такую аферу провернул. Это в голове укладывается? " — говорит Вита.

В СБУ отмечают, что через интернет он нашел исполнителя похищения и пообещал ему за его работу 100 тысяч долларов США.

Сейчас исполнителя преступления уже посадили за решетку на время следствия, организатору к статье "убийство" добавилось еще несколько тяжких. Но родители девушки уверены — 20-летний парень, который сидит в СИЗО, тоже мог действовать по чьему-то заказу.

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