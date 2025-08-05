Дочь Путина наконец-то заговорила о ненависти к отцу: что произошло

Луиза Розова

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Вероятная внебрачная дочь российского диктатора Владимира Путина, 22-летняя Луиза Розова, впервые за долгое время вышла из тени. В эмоциональном посте в соцсетях она опубликовала свои фото и намекнула на ненависть к отцу.

Все, что известно о заявлениях Розовой, читайте на ТСН.ua.

Что связывает Розову с Путиным

Луиза родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге под именем Елизавета Кривоногих. Ее мать, вероятная бывшая любовница Путина, после рождения девочки внезапно разбогатела. В свидетельстве Луизы нет имени отца, однако она зарегистрирована как Владимировна.

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Девушка, которая годами избегала публичности, опубликовала селфи с открытым лицом и эмоциональным сообщением:

«Так прекрасно снова показать миру свое лицо. Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою».

Имени Путина она не назвала, но в интернете сразу предположили, что речь идет именно о нем.

Жизнь Розовой в эмиграции

После вторжения России в Украину Луиза выехала из РФ и переехала в Париж. Там она получила образование в области искусства, работала куратором антивоенных выставок, диджейкой и модельером.

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В июне 2024 года российская художница в эмиграции Настя Родионова публично отказалась сотрудничать с галереей, где работала Розова, из-за ее родства с режимом.

Художница считает, что в условиях «захватнической войны России» организаторы любых публичных мероприятий с участием антивоенных художников и тем более «прямых жертв режима» должны демонстрировать «максимальную прозрачность и повышенную чуткость».

Сейчас Луиза впервые отреагировала на это непосредственно словами:

«Я действительно виновата в действиях своей семьи, которая даже не слышит меня?»

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В июне журналисты BILD пообщались с бывшими студентами парижской академии ICART, которую Луиза Розова успешно завершила, а также с художниками, которые знали ее по выставочным проектам.

«Очень милая девушка. Виновата ли она в том, кто ее родители?», — отмечали люди, которые знают Розову.

Теперь Луиза, находящаяся в эмиграции в Париже, активно меняет образ: в своем Instagram она публично отмежевывается от гламура и культа брендов, типичных для детей российской элиты: «Льняная рубашка без логотипа может передать больше правды, чем дизайнерское шелковое платье».

Розова взорвалась после волны хейта

Впоследствии Луиза Розова пожаловалась на поток негативных сообщений в соцсетях.

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«Какое-то безумие происходит сейчас. Хватит писать мне. Я не имею никакого отношения к политике. Я не имею никакого отношения к ситуации в мире. Я ничего не буду комментировать из того, что мне пишут сейчас. Спасибо за внимание!», — отметила Розова.

После полномасштабного вторжения России в Украину Розову неоднократно критиковали из-за вероятных родственных связей с Путиным. Тогда на фоне хейта она удалила свои страницы в соцсетях.

Луиза Розова / © Instagram

Что известно о дочери Путина

Информация о личной жизни Путина традиционно засекречена. Известно, что от брака с Людмилой Шкребневой он имеет двух дочерей — Марию (1985 г.р.) и Екатерину (1986 г.р.), которые сейчас используют фамилии Воронцова и Тихонова соответственно. Также российские и западные СМИ неоднократно писали о романе Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой и возможном наличии у них общих детей — эту информацию Кремль никогда не подтверждал.

Елизавета Кривоногих, которую также знают как Луизу Розову, родилась в 2003 году. Ее мать — Светлана Кривоногих, петербурженка, которая в 1990-х годах якобы имела близкие отношения с Путиным, когда тот еще не занимал пост президента России. Уже в 2000-х Светлана из простой уборщицы стремительно превратилась в мультимиллионершу.

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Луиза живет во Франции под фамилиями Руднова и Розова. Журналисты проанализировали российские базы данных и установили: Елизавета Руднова, рожденная 3 марта 2003 года, пользуется тем же номером телефона, что и Елизавета Кривоногих. Этот номер также фигурирует в записях как «Розова Елизавета Владимировна» и «Розова Луиза Владимировна».

Фамилия Руднова, вероятно, выбрана неслучайно. Олег Руднов — давний соратник Путина, петербургский медиаменеджер, который умер в 2015 году. Его семья, по данным журналистов, выполняла и продолжает выполнять деликатные поручения в интересах президента РФ.

Известно также, что Светлана Кривоногих с 2023 года находится под санкциями Великобритании и Канады.

Напомним, ранее ТСН нашла байстрючку диктатора Путина в Париже.