Дочь Путина поймали в Париже: что она рассказала журналисту

Журналист ТСН пообщался в Париже с дочерью Путина / © ТСН

Из журналистских расследований уже было известно, что в Париже проживает дочь одной из самых богатых женщин России Светланы Кривоногих и кремлевского диктатора Владимира Путина по имени Лиза, которую на французский манер называют Луизой. Девушка, которая, как две капли воды похожа на российского президента, работает в одной из небольших картинных галерей французской столицы.

Журналисту ТСН Дмитрию Святненко удалось встретиться с дочерью Путина и задать ей несколько вопросов.

Маленькая художественная галерея L gallery расположена в 20-м районе Парижа, через который почти не проходят туристические маршруты. Здесь всего две небольшие комнаты, где удается на выставках-продажах разместить до 20 картин.

В среду происходило открытие очередной выставки, на которой присутствовала Луиза. Через запотевшие стекла галереи ее сначала трудно было разглядеть. В помещении было с десяток людей, которые попивая алкогольные напитки рассматривали картины.

Но в какой-то момент в окне появилось лицо, поразительно похожее на Владимира Путина.

© ТСН

Посетители выставки начали расходиться после 21 часа, когда галерея закрывалась. Но в помещении все еще было пять человек — два руководителя, два менеджера и еще какой-то неизвестный человек, который, вероятно, был охранником Лизы. Они, очевидно, остались допивать алкогольные напитки, которые остались после презентации.

Около 11 часов вечера пятеро работников галереи вышли на улицу. Лиза выходила одной из последних.

Когда появился журналист ТСН, ее окружение, кажется, испугалось, мужчины просто застыли. Журналист поздоровался, сказал, что он из Украины и имеет несколько вопросов к Лизе.

В начале разговора, который происходил на ходу, девушка, которую называют дочерью Путина, сразу заявила, что не давала разрешения на съемку.

© ТСН

«Ну, вы знаете, сейчас Киев сидит без света. И в эти секунды раздается воздушная тревога. Мы тоже не давали своего разрешения на это», — парировал журналист.

Далее между ними состоялся такой диалог:

- Как вы относитесь к политике своего отца? Вы его поддерживаете?

- А я тут при чем?

- Вы его поддерживаете?

- А я тут при чем?

- Ну, это ваш отец. Вы, как минимум, можете сейчас ему позвонить и сказать: «Папа, прекрати обстреливать Киев».

- Ну, конечно.

- Ну, попробуйте.

- Ну, конечно.

- Вы можете приехать в Киев и выступить как ПВО, лучше любых «Петриотов». Или поехать сейчас в Покровск, чтобы прекратилась вся эта история.

- Ну вы представляете, как я сейчас поеду?

Журналист сказал, что готов приобрести ей билет на самолет до Киева, но к сожалению из-за ее отца самолеты в Украину не летают.

«Я, к сожалению, никак не могу помочь. Мне очень жаль. Я уже, мне кажется, достаточно с вами поговорила. Мне действительно очень жаль, что так все происходит. Я, к сожалению, не ответственна за эту ситуацию. Я рада, что вы набрались смелости подойти ко мне, пообщаться, но, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Желаю вам хорошего вечера. До встречи», — завершила разговор Лиза.

Во время монтажа сюжета, журналист ТСН обратил внимание на то, что один из мужчин, который вышел из галереи, сопровождал Лизу так, как это делают профессиональные охранники.

Кроме того, во время общения внезапно перестал работать беспроводной микрофон, который, возможно, был заглушен. К счастью, на камере работала «пушка», которая и записала весь этот разговор с дочерью Путина.

