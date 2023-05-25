Дочь самой старшей мамы Украины вызывают в суд, но даже ее показания не лишат женщину родительских прав

Мама утверждает, что любит дочь и просит, чтобы девочка вернулась к ней, уверяет, что ребенком манипулируют посторонние.
Анну Подвербную — 12-летнюю дочь старейшей роженицы Украины вызывают в суд. Новозаводской суд Чернигова сейчас рассматривает два админпротокола относительно ее матери Валентины подвербной за домашнее насилие и ненадлежащее воспитание несовершеннолетней дочери. Полгода назад в суде уже был подобный протокол, тогда его закрыли, говорится в ТСН.
Правоохранители обвиняют 78-летнюю женщину, что она оскорбляет свою дочь-подростка — нецензурно ругается на нее и акцентирует внимание на косоглазии девочки. А мама не может смириться, что у нее забрали ребенка. “Я ее люблю, все покупаю лучше всего, я ее люблю, она еще маленькая — 12 лет, она маленькая. Я ее поцелую, больше меня никто ее не любить”, — говорит женщина.
Уже месяц, когда они живут не вместе. Девочка сама попросила помощи через соцсети. Написала, что мама доводит ее до самоубийства, не дает мыться, стирать белье, а еще поднимает руки. “Мы зафиксировали тот факт, что мать действительно высказывалась к дочери нецензурными словами, речь о физическом насилии не идет. Были словесные оскорбления о ее недостатках с глазами, о косоглазии, она настаивала на том, что не нужно делать операцию. Говорит, что у нее денег нет и что люди с недостатками зрения, к ним будет больше жалости и больше помощи”, — рассказывает начальник отдела ГУ ЧП Черниговской области Оксана Огненко.
Социальные работники с полицейскими тогда забрали девочку от матери, ее немедленно перевезли в больницу. Следов насилия на теле ребенка медики не обнаружили. В течение прошедшего месяца мама и дочь виделись постоянно. Женщина говорит, носит в больницу продукты по просьбе самого же ребенка.
С тех пор как Анна живет отдельно от мамы, неравнодушные люди собрали деньги, чтобы сделать ей операцию на глазах. Подарили и планшет. О своих отношениях с мамой девочка рассказывает в соцсетях. "Ну, по маме я не скучаю, если честно, я вам говорю, честно признаюсь, боюсь, что мама выиграет, ее оправдают, мне снова придется вернуться туда, откуда я хотела убежать всю свою жизнь", — говорит девочка.
В суде Валентина Подвербная утверждает, что дочерью якобы манипулирует одна ее знакомая, которая в свое время помогаю семье. Ее адвокат настаивает, что на видео с полицейского регистратора Анна сама признается, что писала в соцсетях под чужим влиянием. “Мы вот заслушаем ее в суде и она скажет, кто ее, может, она сама, а может и не сама. На видео она говорила, что пост сочиняла не сама… Пост о самоубийстве, первом посте», – говорит адвокат Андрей Котенок.
Девочка росла под гиперопекой пожилой мамы, говорят соседи. Она до сих пор водит ее в школу и ждет до окончания уроков. Мама не позволяла общаться с детьми, а еще заставляла попрошайничать.
Директор школы добавляет, Анна никогда не жаловалась. Хотя педагог знает, что они с мамой общаются на повышенных тонах и с бранью. Но просьба ребенка о помощи стала в школе неожиданностью. "О том, что происходит дома, она жаловалась, как они общаются, и администрация школы, и учителя, мы замечали, что есть ненормативная лексика, к сожалению, присутствуют в общении между собой Аней и мамой", — рассказывает директор школы №35 Наталья Иваницкая.
В то же время, уже в суде выясняется, что во время составления протокола полицейские допустили ошибки, а мнение ребенка не выслушали. Поэтому решили пригласить девочку на заседание, чтобы выслушать ее мнение.
Независимо от того, как составлен полицейский протокол, суд все равно должен исследовать было ли правонарушение со стороны матери или нет. Но о лишении родительских прав пока речь не идет.
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