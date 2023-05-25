Дочь самой старшей мамы Украины вызывают в суд, но даже ее показания не лишат женщину родительских прав

Анну Подвербную — 12-летнюю дочь старейшей роженицы Украины вызывают в суд. Новозаводской суд Чернигова сейчас рассматривает два админпротокола относительно ее матери Валентины подвербной за домашнее насилие и ненадлежащее воспитание несовершеннолетней дочери. Полгода назад в суде уже был подобный протокол, тогда его закрыли, говорится в ТСН.

Правоохранители обвиняют 78-летнюю женщину, что она оскорбляет свою дочь-подростка — нецензурно ругается на нее и акцентирует внимание на косоглазии девочки. А мама не может смириться, что у нее забрали ребенка. “Я ее люблю, все покупаю лучше всего, я ее люблю, она еще маленькая — 12 лет, она маленькая. Я ее поцелую, больше меня никто ее не любить”, — говорит женщина.

Уже месяц, когда они живут не вместе. Девочка сама попросила помощи через соцсети. Написала, что мама доводит ее до самоубийства, не дает мыться, стирать белье, а еще поднимает руки. “Мы зафиксировали тот факт, что мать действительно высказывалась к дочери нецензурными словами, речь о физическом насилии не идет. Были словесные оскорбления о ее недостатках с глазами, о косоглазии, она настаивала на том, что не нужно делать операцию. Говорит, что у нее денег нет и что люди с недостатками зрения, к ним будет больше жалости и больше помощи”, — рассказывает начальник отдела ГУ ЧП Черниговской области Оксана Огненко.

Социальные работники с полицейскими тогда забрали девочку от матери, ее немедленно перевезли в больницу. Следов насилия на теле ребенка медики не обнаружили. В течение прошедшего месяца мама и дочь виделись постоянно. Женщина говорит, носит в больницу продукты по просьбе самого же ребенка.

С тех пор как Анна живет отдельно от мамы, неравнодушные люди собрали деньги, чтобы сделать ей операцию на глазах. Подарили и планшет. О своих отношениях с мамой девочка рассказывает в соцсетях. "Ну, по маме я не скучаю, если честно, я вам говорю, честно признаюсь, боюсь, что мама выиграет, ее оправдают, мне снова придется вернуться туда, откуда я хотела убежать всю свою жизнь", — говорит девочка.

В суде Валентина Подвербная утверждает, что дочерью якобы манипулирует одна ее знакомая, которая в свое время помогаю семье. Ее адвокат настаивает, что на видео с полицейского регистратора Анна сама признается, что писала в соцсетях под чужим влиянием. “Мы вот заслушаем ее в суде и она скажет, кто ее, может, она сама, а может и не сама. На видео она говорила, что пост сочиняла не сама… Пост о самоубийстве, первом посте», – говорит адвокат Андрей Котенок.

Девочка росла под гиперопекой пожилой мамы, говорят соседи. Она до сих пор водит ее в школу и ждет до окончания уроков. Мама не позволяла общаться с детьми, а еще заставляла попрошайничать.

Директор школы добавляет, Анна никогда не жаловалась. Хотя педагог знает, что они с мамой общаются на повышенных тонах и с бранью. Но просьба ребенка о помощи стала в школе неожиданностью. "О том, что происходит дома, она жаловалась, как они общаются, и администрация школы, и учителя, мы замечали, что есть ненормативная лексика, к сожалению, присутствуют в общении между собой Аней и мамой", — рассказывает директор школы №35 Наталья Иваницкая.

В то же время, уже в суде выясняется, что во время составления протокола полицейские допустили ошибки, а мнение ребенка не выслушали. Поэтому решили пригласить девочку на заседание, чтобы выслушать ее мнение.

Новое сообщение Анны Подвербной. Скриншот со страницы в соцсети

Независимо от того, как составлен полицейский протокол, суд все равно должен исследовать было ли правонарушение со стороны матери или нет. Но о лишении родительских прав пока речь не идет.

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