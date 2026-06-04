Дочь старейшей роженицы Украины Подвербная пришла на выпускной в черном и расплакалась

Дочь старейшей роженицы Украины Аня Подвербная закончила школу и настроена строить музыкальную карьеру / © ТСН

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Дочь старейшей до недавнего времени роженицы Украины Валентины Подвербной, 15-летняя черниговчанка Анна Подвербная сегодня, 4 июня, закончила школу — на свой последний школьный праздник она пришла в черном платье и расплакалась.

О трогательных деталях из новой жизни Анны Подвербной, которую мать родила в возрасте 65 лет, в комментарии для ТСН.ua рассказала черниговская общественная деятельница и волонтер Оксана Туник-Фриз.

«Это стало для нее трогательным днем. Аня закончила черниговскую школу №5. Готовилась к этому празднику, очень долго выбирала платье, долго думала об этом. Выбрала чернуое. Сказала, что выглядит элегантно. Также одна из волонтерок сделала ей волнистую прическу. Вместе с другими выпускниками Аня выступила перед собравшимися родителями других детей и учениками — она играла на саксофоне, исполняя произведение. Аня в очень хорошем и приподнятом настроении», — рассказала нам Туник-Фриз.

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Аня Подвербная на своем последнем школьном празднике 4 июня 2026 года. Фото предоставлено О.Туник-Фриз.

По ее словам, вскоре Аня планирует подавать документы для поступления в музыкальный колледж по классу духовых инструментов, чтобы в будущем построить музыкальную карьеру.

Аня Подвербная: первые планы после школы

«В поведении Ани в последнее время появилась некая легкость. Если раньше она была так сказать „стариковатой“, много говорила о проблемах, то сейчас радуется жизни, радуется тому, что, как она сказала: „Свобода, школа закончена“, — говорит Туник-Фриз.

По словам окружения ребенка, он вспоминает свою мать — как известно, Валентина Подвербная умерла в ноябре прошлого года на 81-м году жизни в своей квартире, которую пыталась отремонтировать и заверить суд и соцслужбы, что для ребенка созданы надлежащие условия и его следует вернуть от опекунши домой.

«Аня говорит, что благодарит маму за жизнь. Она склоняется к тому, что мама болела, но при этом помнит и хорошее, и плохое. Но на отрицательном не акцентируется. Была на кладбище, посадила на могиле цветы. Лишний раз маму не вспоминает и на кладбище не просится ехать. Сегодня на выпускном была трогательная песня Скрябина о маме. На мониторе показывали фотографии детей с мамами. В случае с Аней это были ее фото и с Валентиной Подвербной, и с Еленой (опекунша Ани — Ред.). Когда выступала классная руководительница, то на глазах у Ани были и слезы из-за того, что школьный этап пройден. Но уже через мгновение Аня прыгала и радовалась тому, что закончила школу, что наступили каникулы», — рассказывает подробности Оксана.

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Аня Подвербная планирует стать музыканткой. Фото предоставлено А.Туник-Фриз.

Старейшая роженица Украины Подвербная и ее дочь: что о них известно

Об Ане Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Григорьевна родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Подвербной-младшей было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле 2023-го девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней — царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры.

Анна Подвербная вместе с опекуншей Еленой Ятченко во время судов с Валентиной Подвербной в прошлом году. Коллаж ТСН.ua / © ТСН

Сразу после этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и доставлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр. Валентина Подвербная неоднократно рассказывала, что пыталась вернуть ребенка, но решение суда было не в ее пользу.

По состоянию на данный момент Аня Подвербная живет вместе со своей опекуншей Еленой Ятченко. Последняя работает в театре, проживает также в Чернигове и, как говорит, настроена помочь этому ребенку найти себя.

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Дата публикации 14:40, 10.11.25 Количество просмотров 30 Попрошайничала с детской коляской: полная история старейшей роженицы, всколыхнувшей страну

Со своей стороны врач, который 15 лет назад делал Подвербной искусственное оплодотворение, рассказывал ТСН.ua, что после скандала с этой роженицей репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет. От официальных комментариев врач тогда отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства. В медицинских кругах лишь добавили, что Подвербная очень просила сделать ей искусственное оплодотворение, ведь родить ребенка было ее мечтой. Она, даже когда была беременна, торговала консервами, чтобы собрать деньги до рождения ребенка.

Валентина Подвербная скончалась в ноябре 2025 года на 81 году жизни.

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