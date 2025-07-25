Дочь во сне увидела, что отец в плену: история бойца 93-й бригады

Ирина и Алексей / © ТСН

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Боец 93-й бригады Алексей Куцевол впервые за два с половиной года обнял своих девушек. Все это время, пока мужчина был в плену, они ждали и боролись за него.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

Алексей Куцевол пошел на фронт в начале полномасштабной войны, а через несколько месяцев попал в плен. Камила, ее старшая сестра Каролина и мама Ирина впервые приехали на обмен. Надеются — именно на этот раз их папа будет в списках.

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Камила не выпускает из рук огромное красное сердце для папы. Ее мама рассказывает — у маленькой с ним самая крепкая связь. Она постоянно видела папу во сне.

«Сначала нам сказали, что наш папа двухсотый, а через некоторое время она мне сказала: говорит, мама, почему сильно так папу бьют, пить не дают, есть? И тогда мы начали догадываться, что папа в плену», — говорит женщина.

Именно Камила дала взрослым надежду, что папа жив. И оказалась права. С помощью международных организаций, а затем Координационного штаба Алексея нашли в плену. Каролина говорит — каждый день представляла, какой будет их встреча, как снова дома, как и раньше, папа им будет готовить.

Это была очень счастливая, но короткая встреча. Алексея забирают в больницу. У него впереди несколько недель реабилитации. Но они точно знают — 1 сентября он отведет маленькую Камилу в первый класс.

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