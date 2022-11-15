Дочь военного, которого оскорбили в поезде, обратилась к обидчикам: "Бумеранга в жизни никто не отменял"

Защитник, которого выгнали в тамбур, ехал домой с фронта, где был с самого начала войны.

Дочь военного, который возвращался с фронта и провел 7 часов в тамбуре поезда из-за позорного поведения других пассажиров, передала обращение к последним.

Напомним, в поезде "Укрзализныци" произошел скандал : военного, возвращавшегося со службы в Донецкой области домой — в Киев в отпуск, выгнали в тамбур, потому что "от него плохо пахнет". Защитник был вынужден провести там семь часов.

Об отношении к пассажирам высказалась дочь защитника, Любовь. Об этом она рассказала в комментарии ТСН.ua.

" Бумеранг в жизни, пожалуй, никто не отменял. Никогда в жизни и никому я ничего плохого не желаю, осуждает Бог", — сказала нам Любовь.

На вопрос о том, как долго ее отец был на фронте, после чего оказался в поезде с такими пассажирами, девушка ответила так: " Я его не видела с начала войны… "

К этому Любовь добавила, что сейчас она эмоционально истощена, потому как была не готова к такому резонансу, который приобрел этот случай в поезде.

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