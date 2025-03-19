Дочь защитника Мариуполя впервые увидела отца, освобожденного из плена

Молодая женщина не смогла сдержать слезы радости, когда ее отец вышел с ней на видеосвязь.

Дочь морского пехотинца Александра Савова, защищавшего Мариуполь и попавшего в плен, впервые почти за три года услышала его голос.

Свидетелями этого трогательного события стала съемочная группа ТСН.

Анастасия, которая сегодня, 19 марта, дождалась освобождения из плена своего отца, не смогла сдержать слез радости, когда он вышел с ней на видеосвязь.

"Я увидела отца. Наконец-то увидела отца и теперь, теперь могу немного позволить себе эмоции",- взволнованно говорила она.

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Анастасия рассказала, что ее отец – морской пехотинец, который был одним из защитников Маиуполя.

"Наконец-то я его услышала впервые за все это время. Пока не знаю, что [он] чувствует, не спрашивайте. Очень трудно сориентироваться. Я очень рада", — говорила женщина.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "СЕЙЧАС ⚡️ ПЕРВЫЕ КАДРЫ ИЗ ОБМЕНА ПЛЕННЫХ 19 марта — ЭТИ ЭМОЦИИ НЕ ПЕРЕДАТЬ"

Напомним, 19 марта Украина и РФ провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой вернулось 175 украинских граждан.

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