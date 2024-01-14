Договор о гарантиях безопасности от Британии: почему этот документ исторический и как это поможет Украине

Великобритания заключила договор о безопасности с Украиной, который предусматривает 10 лет поддержки, помощь в случае нового нападения, сотрудничество в оборонном секторе. Он стал первым таким реальным документом за время полномасштабной войны для нашего государства и открыл путь к подписанию подобных договоров с другими международными партнерами.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Что предусматривает договор о гарантиях безопасности от Великобритании

Договор о гарантиях безопасности между Британией и Украиной называют историческим.

"Это не просто декларация, это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству и в частности гарантиям безопасности Великобритании. Если бы такой уровень был достигнут после 1991 года с Британией и другими странами то не было бы российской агрессии", - говорит президент Зеленский.

Лондон будет сотрудничать с Киевом в обмене разведданными, военной подготовке, обороннопромышленной отрасли. Кроме этого, соглашение обязывает Британию консультироваться с Украиной в случае нового нападения России и предоставлять "быструю и устойчивую" помощь. Обязательства по безопасности Великобритании будут действовать не менее 10 лет на пути к вступлению Украины в НАТО.

"Это значит больше безопасности, больше противотанковых средств, больше ракет, сотни тысяч новых артиллерийских снарядов, подготовка для тысяч украинских воинов", - отмечает Риши Сунак.

Владимир Зеленский и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Почему этот договор важен – объяснение эксперта

Великобритания первая из международных партнеров Украины, кто подписал такой документ. О важности новых соглашений по безопасности говорили еще с тех пор, когда стало понятно - Будапештский меморандум не действует. Потому что Украина, которая стала на защиту мировых демократических ценностей, победить без помощи партнеров не сможет.

"То есть нам нужны какие-то гарантии, не обязательно это аналог статьи №5, не обязательно это конкретно от нажимов стран, но это определенная поддержка, это определенный набор ресурсов, политических позиций и так далее на тот период, пока мы не вступим в НАТО", - говорит эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Несколько площадок для этих переговоров Украина начала еще в 2022 году. С одной стороны, была создана международная консультативная группа, которая предоставляла предложения по гарантиям безопасности. С другой - велись переговоры в формате "формулы мира" президента Зеленского. Это позволило привлекать к процессу партнеров из разных стран. А вот ключевым для появления конкретного соглашения стал Вильнюсский саммит НАТО. Война с Россией - стала преградой для членства. Но для Украины важно было получить сигнал: партнеры готовы поддерживать ее на этом пути. И страны "Большой семерки" таки дали старт формату двусторонних договоренностей о безопасности для нашего государства.

Обучение воинов ВСУ в Британии / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

"Это тот формат, и событие, на котором определился подобный формат, потому что тогда много говорили о так называемой израильской модели, много говорили о шведско-финской модели, которая, по моему мнению, для нас была бы идеальна, но какую, на К сожалению, пока не приняли", — говорит Краев.

Формат договоров со странами будет отличаться

Соглашение с Британией - это первое документальное подтверждение соглашения. Сейчас ключевой задачей Украины станет привлечение других партнеров. В правительстве уже заявили - 30 государств готовы вступить в партнерство с Украиной по гарантиям безопасности. Впрочем форматы сотрудничества с каждой из них будут отличаться. Документ, говорят эксперты, максимально гибкий, поэтому с каждым государством отдельно будут договариваться, какое количество вооружения или поддержки оно может предоставить. Кто может быть следующим подписантом - в украинской власти пока не говорят вслух. США, с одной стороны, давно и активно обсуждают этот вопрос с Украиной.

"Мы уже начали двусторонние переговоры с вашим правительством и офисом президента относительно того, какие именно двусторонние обязательства по безопасности могут быть с нашей стороны. Уже было две встречи, и будут еще. Администрация Байдена глубоко предана этому", - говорит Бриджит Бринк, госпожа посол США в Украине

В то же время эксперты прогнозируют, что нынешняя нестабильность в Конгрессе несколько может замедлить этот процесс. Поэтому следующим подписантом вполне может стать, например, другая страна.

"Например, та же Япония, она еще до подписания с британцами говорила, что они уже имеют наработанные документы, они хотели бы его говорить", - объясняет эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Так же это может быть кто-то из европейский партнеров. И хотя такой формат не гарантирует непосредственного участия подписантов в противостоянии с Россией на поле боя, впрочем, дает Украине хороший сигнал.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что новый документ между Лондоном и Киевом охватывает сферы от информационной и кибербезопасности до милитарного сотрудничества. Он позволит Украине использовать "лучший британский военный опыт и оборонное производство" для победы на поле боя.

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