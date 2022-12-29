"Договорняки" за спиной Путина и черные "лебеди": что ждет Россию и "фюрера" 2023 года

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в 2023 году российские элиты будут искать какие-либо способы, чтобы не оказаться в Северной Корее.

Об этом глава МИД Украины 2014-2019 гг. Климкин рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Запад понял, что с Путиным никак. На этой планете ему нельзя ни доверять, ни вместе с ним жить. Вопрос, как они будут его "перезагружать" — постепенно или бесполезно. Я уверен, что в следующем году у нас будет, как любят говорить эксперты, несколько "лебедей". И будем надеяться, что для Украины все будут белые, а для Путина — черные. Для него точно будут экономические черные "лебеди". Макроэкономическая стабильность РФ будет под вопросом. Я надеюсь, что цена на нефть да газ будет падать. Пока у России денег хватает, но Путину же нужно раздавать деньги. Там же система средневековая. Если деньги не раздавать перед выборами, многое может случиться в такой стране, как Россия", — рассказал Климкин.

По наблюдениям бывшего министра, в обществе России прослеживаются признаки, которые могут свидетельствовать о "договорняках" за спиной Путина.

"Я думаю, что российские элиты будут уже не скулить, а думать, что делать дальше. Они прекрасно понимают, что имеют большую вероятность оказаться в Северной Корее, а жить им в КНДР никак не хочется. Я не верю, что восстания смогут свергнуть Путина "Но в сегодняшней России есть договоренности между определенными группами общества. Некоторые признаки мы уже видим. Что и как они будут делать — это также зависит от восприятия Запада и Китая", — подчеркнул он.

Климкин отметил, что роль Китая в 2023 году станет, хоть и за кулисами, но более активной. Китай не может позволить, чтобы эта война продолжалась бесконечно. Это влияет на рынок и развитие. Поэтому очень многое будет зависеть от того, как мы будем. продвигаться. Сейчас мы постепенно становимся союзниками с Западом. Для Запада очень важно доверять своим партнерам, а нам — Западу. И вот это Путин будет пытаться разбить всеми возможными способами. И для нас это действительно одна из ключевых историй 2023 года".

Напомним, ранее объясняли, почему Путин пытается разжечь войну в Азии.

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