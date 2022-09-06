Дохлая армия: какое вооружение осталось в России после потери в войне более 50 тысяч салдат

Противник на войне в Украине потерял большинство своих боеспособных и подготовленных подразделений.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил военный эксперт Петр Черник после того, как Генштаб обнародовал потери кафиров.

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"В соотношении времени к ресурсам Россия никогда не имела таких потерь. Отмечаю – в соотношении. Итак, можем констатировать, что миф о второй армии развеян. Второй армии в мире нет в принципе и по сути, — сообщил Петр Черник. — Российская армия, и, в первую очередь — военно-промышленный комплекс, стали на путь своей деградации.И он неизбежно деградирует.Но давайте быть критическими реалистами — у них до 8 миллионов человек мобилизационного ресурса.Очень низкокачественного — бездомных, убийц, насильников, уголовных элементов. агитация даже в психбольницах».

По словам Черника, сейчас совсем не то время, когда можно расслабиться.

Ресурс у них еще есть. Они никогда не считались со своим солдатом, не будут делать этого сейчас., к осени эта война затихнет, перейдет в чисто артиллерийскую фазу. Как только в следующем году высохнет почва – начнется новая фаза. Противника надо добивать. Он смертельно ранен, но такой зверь опаснее здорового. Наиболее боеспособные, подготовленные части разбиты".

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К этому эксперт добавил, что украинская армия уничтожила более 60% по отношению к современным танкам, которые были на вооружении российской армии.

"Не забываем, что Советский Союз изготовил огромное количество танков. Таких, как Т-62, Т-55 и даже Т-34, которые есть на складах. Их – около 13 тысяч единиц. Это – невероятно много. Однозначно, что это оружие даже не второго, а третьего сорта.Это – лом.Но этот лом, например, Т-62, может иметь в своем боекомплекте 40 снарядов.Эти 40 снарядов будут убивать и уничтожать.Такой танк долго не проживет, но свое разрушительное действие сможет сделать", — резюмировал Черник.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил, по состоянию на 6 сентября потери среди личного состава российской армии превысили 50 тысяч человек. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 50 150 кафиров.

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