Доказательство оккупации: как жителей ОРДЛО автобусами возили в Россию на выборы

Доказательство оккупации: как жителей ОРДЛО автобусами возили в Россию на выборы

Люди, которые пересекают линию разграничения, неохотно рассказывают, как голосовали в России.

Жители оккупированных территорий Луганщины и Донетчины, которые кроме украинского имеют еще и российский паспорт, голосовали на выборах депутатов Госдумы России. Людей организованно вывозили автобусами в Ростовскую область, поили там шампанским и организовали в захваченных городах и поселках пункты для электронного голосования. Жители порабощенных территорий убеждают — на выборы пошли преимущественно бюджетники, потому что не было другого выбора.

Как голосовали луганчане в последний из трех дней голосования, говорится 20 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Журналисты ТСН побывали на КПВВ "Станица Луганская".

Российские власти факт участия жителей оккупированных территорий в выборах не скрывают — наоборот, организовали туры на Ростовщину. Но как в Донецкой, так и на Луганщине местные жители предпочитают делать вид — не слышали, не знают. Люди, которые идут с территории Луганска через некоторое время вынуждены будут вернуться назад, поэтому можно предположить, что они могут остерегаться и всей правды не говорить по соображениям собственной безопасности.

Поэтому журналисты предлагают людям не показывать их лица. Те сразу становятся более откровенными:

"Поехали сынки и пасынки тех проклятых коммунистов, которые паспорта получили";

"Говорила с соседкой, говорит: "Как не ехать, с работы уволят";

"Те, кто в "госучреждениях" работают, обязательно едут".

Ни один из тех, кто шел на свободную территорию из оккупированной так и не признался, что и сам имеет три паспорта — кроме украинского — еще и самопровозглашенной "ЛНР" и российский.

Новости мира: жителей ОРДЛО вывозили автобусами в Ростовскую область на голосование РФ

Напомним, выборы в Госдуму продолжались три дня — 17-19 сентября. Жители захваченных территорий Луганской и Донецкой областей, которые кроме украинского паспорта имеют еще и российский, также проголосовали.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку