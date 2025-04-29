"Докажите, что родители мертвы": почему родственники без вести пропавших военных не получают деньги и кто их дерибанит

Выплаты средств членам семей без вести пропавших

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Родственники пропавших без вести воинов столкнулись с трудностями при выплате средств от государства. Из-за изменения законодательства в Украине люди вынуждены пройти семью кругами бюрократического ада, чтобы получить деньги за пропавшего на войне мужа или жены.

Можно только представить в каком кошмаре живут люди, которые поминутно надеются — вот-вот найдется и даст о себе знать, может где-нибудь в плену или в госпитале со статусом «неизвестный». Тем временем законотворцы подбросили людям «сюрприз». Теперь, чтобы получить средства за пропавшего без вести нужно изрядно побегать и собрать нужные бумажки. А некоторые справки почти невозможно собрать.

Был убежден – государство позаботится

Свою историю в социальной сети рассказала киевлянка Наталья Волоховская, подчеркивая, что эта тема касается тысяч украинских семей столкнувшихся с несправедливостью.

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Женщина рассказывает, что прожила со своим мужем 14 лет. В армию он пошел добровольцем, оставив дома жену и двух дочерей, потому что был убежден, что в случае необходимости государство позаботится о его семье.

«Со дня, когда мы видели нашего папу последний раз прошло 2,5 года. Со дня его исчезновения во время совершенно непонятного штурма — больше двух. С тех пор — тишина и тьма. Я собирала себя и свою жизнь по обломкам, чтобы существовать — не для себя, а как говорится — ради детей. И я точно не ожидала, что мое государство подкинет мне то, без чего и так жить, мягко говоря, не весело», — пишет Наталья.

Скриншот публикации Натальи Волоховской

Изменения в порядок выплат

Речь идет об измененном порядке выплат членам семей без вести пропавших. Сейчас военный может написать личное распоряжение, где он четко отмечает, кто из его родных и в каких долях будет получать его деньги на случай беды. Человек может указать получателем средств жену, детей, родителей – кого-либо. В таком случае не возникнет никаких проблем. Только вот проблема, что не все его успевают написать перед тем, как пропасть без вести, попасть в плен или погибнуть.

А если такого документа нет, то 50% зарплаты и боевых военнослужащих автоматически депонируются на счет воинской части, а остальные в равных долях делятся между определенными категориями людей первого семейного звена — женой (супругом), несовершеннолетними детьми и двумя родителями. Родителей, кстати, добавили в эту категорию потому, что было немало жалоб вроде: «как это так, невестка получает, а мы нет».

Скриншот публикации Натальи Волоховской

Получите справку от окупантов

И здесь начинается самое интересное. Наталья пишет, что родители мужа скончались на оккупированной россиянами территории еще во время АТО. И она об этом сообщила ТЦК, хотя там это могли сами прочитать в личном деле мужчины.

В ТЦК ей ответили: «Вам нужно обязательно иметь свидетельства о смерти родителей, потому что иначе воинская часть может сама распорядиться этими средствами, как захочет». А как получить справку с оккупированной территории? В конце концов данные посмотрели в реестре и документы отправили в воинскую часть с пометкой — «сведений о смерти родителей — нет».

Наталья пишет, что 2,5 месяца она не получала выплат и не могла добиться каких-либо разъяснений от воинской части. Никто ей ни разу ничего не объяснил. В марте она написала новое заявление на получение выплат — без результата. Только в апреле на горячей линии бригады ответили, что приказ подписан. Мол, выплаты будут с мая, но не за три месяца, а за один и вообще частями.

Выплаты для мертвых родителей

Женщину ошеломили, что 50% выплаты пойдет на депонированный счет, а остальные 50% разделят на три части — между ней, двумя детьми и родителями мужа, которых давно нет в этом свете. И почему-то поделят не на 5 частей, а именно на 3. Наверное, в военной части решили, что мать и двое детей — одна единица.

Дальше больше. На замечания Натальи, что родители скончались на оккупированной территории, ей ответили: «Если нет свидетельства о смерти — для воинской части они живы». Наталья заметила, что супруг, когда записывался добровольцем, писал заявление, что родители скончались. На что представитель воинской части ответил: «Я тоже могу написать все что угодно, что моя жена умерла. И что?». Женщина поинтересовалась, если от родителей нет заявлений, что дальше? «Их две части тоже идут на депонент», — отметили в воинской части.

Скриншот публикации Натальи Волоховской

Как это работало до 1 февраля

Адвокат Тамила Алексик, специализирующаяся на военной тематике, говорит, что такие проблемы возникли именно из-за изменения законодательства с 1 февраля, а с 15 апреля изменился и сам перечень документов, которые обязаны предоставлять граждане, чтобы получать выплаты. По ее словам, с подобными проблемами столкнутся абсолютно все граждане, имеющие право на получение денежного довольствия.

«До 1 февраля действовала конкретная очередность. То есть денежное довольствие военнослужащего и 100 тысяч гривен, в случае его признания без вести пропавшим, выплачивалось: жене (супругу), а в случае ее (его) отсутствия — совершеннолетним детям, проживающим вместе с ним (ней), или законным представителям (опекунам, попечителям) или усыновителям несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства — независимо от их возраста), а также лицам, состоящим на содержании военнослужащих, или родителям военнослужащих равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей», — рассказывает ТСН.ua адвокат Тамила Алексик.

Почему изменили порядок выплат

Адвокат отмечает, что этот механизм выплат действовал длительное время и был понятен для граждан. Но вместе с тем случалось очень много случаев злоупотреблений, когда средства военнослужащих присваивали.

«Случалось очень много случаев, когда военнослужащего признавали пропавшим без вести и после оформления необходимых документов, его жена некоторое время получала денежное довольствие — 100 тысяч гривен, плюс заработную плату с надбавками, на которые он имел право. А потом выясняется, что этот военнослужащий жив — был в плену или ранен. Он возвращается и нуждается в лечении и реабилитации, а оказывается, что все средства, которые получала его жена, уже потрачены. Таких случаев было очень много. Думаю, именно поэтому ввели такие ограничения», — отмечает специалист.

Что изменилось после 1 февраля

Теперь военнослужащий имеет право составить в письменной форме личное распоряжение на случай пропажи без вести о выплате причитающегося ему денежного довольствия лицу (лицам) по его выбору, определив размер доли таких лиц в процентах.

«В случае отсутствия личного распоряжения на случай исчезновения без вести денежное обеспечение выплачивается жене (супругу), законным представителям малолетних (несовершеннолетних) детей, детям из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законным представителям и родителям военнослужащих (кроме тех из указанных лиц, получающих от военнослужащего алименты, а также родителей, лишенных родительских прав, при условии, что эти права не были восстановлены). Таким лицам равными долями выплачивается часть средств, что в общей сумме не превышает 50% денежного довольствия, определенного после осуществления установленных законом отчислений», — отмечает адвокат.

Платят половину суммы и делят на всех

То есть теперь средства родственникам полностью не выплачиваются, а только половина — 50% и не одному лицу, а нескольким. 50% денежного довольствия — остаются в воинской части. Адвокат соглашается, что утвержденные законодательные изменения достаточно жесткие.

«С одной стороны, то, что сейчас 50% денежных средств остаются в воинской части, является гарантией обеспечения прав военнослужащего. В случае возвращения он сможет их потратить на собственное лечение или реабилитацию. С другой стороны, то, что 50% денежного довольствия распределяются между кучей родственников, создает для людей много проблем. На каждого родственника нужно подавать документы. В первую очередь родственников входят: жена (если она есть), опекуны и законные представители малолетних детей, несовершеннолетние дети и родители военнослужащего. Если нет первой очереди, то есть вторая очередь родственников – совершеннолетние дети, братья и сестры, претендующие на 20% от денежного довольствия без вести пропавшего. В этом случае в воинскую часть попадает 80% средств», — объясняет специалист.

Изменился перечень документов на выплаты

Тамила Алексик добавляет, что с 15 апреля введен новый перечень документов, которые должны подать родственники, претендующие на выплату денежного довольствия без вести пропавшего. Но подчеркивает, что раньше он был меньше и проще. Предоставлялись документы, идентифицирующие личность - копии паспорта, идентификационного кода, свидетельства о браке, документа о наличии детей и выписку об открытии банковского счета с соответствующими реквизитами для получения выплат.

«Теперь нужно собрать значительно больше копий документов, потому что на выплату претендует не один человек, а несколько — перечень лиц. Родственники первой очереди — это жена, трое несовершеннолетних детей и родители, поэтому эти 50% денежного довольствия распределяются между всеми поровну. А для этого нужно предоставить документы: жены, троих детей и родителей. В случае, если кто-нибудь в семье умер, необходимо предоставить документ, подтверждающий факт смерти. Этот документ обязателен и указан в перечне», — подчеркивает Тамила Алексик.

И добавляет, что до 15 апреля получателями выплат подавалось заявление и пять копий документов, а после 15 апреля — заявление и до 20 копий документов в зависимости от состава семьи и различных семейных обстоятельств.

За справкой о смерти в ДНР

Она допускает, что именно это произошло в случае Натальи, автора поста.

«Судя по сообщению, она длительное время получала денежное довольствие и проблем не возникало, до упомянутых законодательных изменений. До этого она подавала минимальный пакет документов и получала выплаты. Сейчас изменилось количество лиц, имеющих право на получение выплат, поэтому если кто-то из членов семьи умер, нужно предоставить документ, удостоверяющий факт смерти (свидетельство о смерти или выписка из реестра), чтобы эту выплату равномерно распределить между женщиной и ее детьми. Жаль, что в воинской части ей не объяснили эти изменения. Если родители умерли на оккупированной территории, достаточно получить документ о смерти от учреждений в ДНР или ЛНР. Такие документы, а именно справки о рождении и смерти, предоставленные на оккупированных территориях, имеют юридическую силу в Украине», — отмечает Тамила Алексик.

Вот только вопрос, как получить документ с оккупированной территории, ведь для этого человеку нужно иметь определенные связи и время на получение такой справки или установить факт смерти в судебном порядке.

Будут ли украинцы подавать в суд

Тамила Алексик говорит, что из-за таких бюрократических нюансов есть высокая вероятность, что люди будут подавать иски на законодательные изменения. Она не исключает, что граждане попытаются через суды вернуть старый механизм выплат. Теоретически, такой шанс есть, но вопрос станут ли суды на такой путь.

«Похожая ситуация была с выплатами средств за погибших воинов. Там тоже было деление: жена, дети и родители. Было очень много семей, где родители писали нотариальные заявления-отказы в пользу невестки или внуков. В таком случае выплату за погибшего получал кто-то один или двое из семьи. Возможно, люди делали это, чтобы было проще, и не все подавали необходимый пакет документов. Но и там были злоупотребления. В моей практике был случай, когда к старикам, у которых на фронте погиб сын, приехала невестка и попросила их написать отказ, мол, я вам потом верну средства. Они написали нотариальный отказ. Женщина получила выплату, на тот момент это было 15 миллионов гривен, но родителям ничего не вернула. Пришлось это делать в судебном порядке», — заключает Тамила Алексик.

Дата публикации 20:20, 26.03.25 Количество просмотров 12 Сотни миллиардов на спецпенсии! Депутаты провалили закон по уменьшению выплат «избранным»