Доктор Смерть: история врача, убивавшего своих пациентов ради удовольствия

Врачи должны помогать людям, когда они больше всего в этом нуждаются. Однако доктор Гарольд Шипман доказал, что медики не всегда спасают жизнь и стал одним из самых массовых серийных убийц в истории Великобритании.

В материале ТСН.ua собраны подробности жизни и кровавой деятельности убийцы в белом халате.

Гарольд Шипман сначала диагностировал своим пациентам болезни, которых у них не было, а затем вводил смертельную дозу диаморфина. Приблизительно 250 человек, погибших от его руки между 1975 и 1998 годами, не догадывались, что их визит к врачу Шипману был последним действием в их жизни.

Кто такой Гарольд Шипман и как он начал заниматься медициной и убийствами

Гарольд Шипман родился в Ноттингеме в 1946 году. Он был перспективным учеником в школе и добился успехов в спорте, в частности в регби.

Гарольд Шипман в 1961 году/Twitter

Но ход жизни Шипмана изменился, когда ему было всего 17. В том году его матери, с которой Шипман был очень близок, поставили страшный диагноз – рак легких. Пока она лежала при смерти в больнице, Шипман внимательно наблюдал, как врач облегчил ее страдание, вводя ей морфий.

Позже эксперты предполагали, что это был момент, вдохновивший его на садистские способы убийств.

После смерти матери Шипман женился на Примроузе Мэй Окстобе во время учебы в медицинской школе университета Лидса. У пары было четверо общих детей, и жизнь Шипмана казалась нормальной.

Гарольд Шипман с семьей в 1997 году/YouTube

Он закончил обучение в 1970 году и начал работать младшим врачом, но быстро поднялся по карьерной лестнице и стал врачом общей практики в медицинском центре в Западном Йоркшире.

Именно здесь в 1976 году Шипман впервые столкнулся с проблемами с законом. Молодого врача поймали при подделке рецептов на демерол — опиоид, обычно используемый для лечения сильной боли. Шипман стал зависим.

Его оштрафовали, уволили с работы и обязали посещать реабилитационную клинику в Йорке.

Шипман завоевал репутацию хорошего врача среди своих пациентов и в своем обществе/Wikipedia

Гарольд Шипман, казалось, быстро встал на ноги и вернулся к работе в медицинском центре Доннибрук в Гайде в 1977 году. Он проработал здесь следующие 15 лет, прежде чем в 1993 году основал индивидуальную практику. Он получил репутацию хорошего врача среди своих пациентов и в своей общине.

Но никто не знал, что в это же время "добрый врач" тайно убивал своих пациентов.

Ужасные преступления "доброго врача"

Был март 1975 года, когда Шипман принял свою первую пациентку, 70-летнюю Еву Лайонс. Это было за день до дня рождения.

В то время Шипман получил достаточно диаморфина, чтобы убить сотни людей, хотя никто даже не знал о его зависимости до следующего года.

Хотя Шипмана в этом году уволили за подделку рецептов, его не исключили из Генерального медицинского совета, регулирующего органа врачей. Он получил письмо-предупреждение.

По словам исследователей, Шипман многократно прекращал и возобновлял свою убийственную деятельность на протяжении десятилетий террора. Но его способ убийства постоянно оставался постоянным. В центре его внимания были уязвимые слои населения: его старейшей жертвой была 93-летняя Энн Купер, а самой молодой — 41-летний Питер Льюис.

Шипман многократно прекращал и возобновлял свою убийственную деятельность на протяжении десятилетий террора.

Затем доктор Смерть давал своим жертвам смертельную дозу диаморфина и либо наблюдал, как они умирают на месте, либо отправлял их погибать домой.

В общей сложности считается, что он убил 71 пациента, работая в клинике Доннибрука, а остальные — во время своей индивидуальной практики. Среди его жертв 171 женщина и 44 человека.

Однако в 1998 году могильщики в его общине Гайд заметили слишком высокую смертность среди пациентов Шипмана, а затем в соседнем медицинском центре обнаружили, что смертность его пациентов была почти в десять раз выше, чем у них.

Медики вызвали полицию Большого Манчестера. Это могло быть концом террора Шипмана, но нет.

Место, где Шипман занимался своей врачебной практикой и убил большинство пациентов/Facebook

Полицейское расследование не смогло провести наиболее элементарную проверку, включая, имел ли Шипман судимость. Если бы они спросили медицинскую комиссию, что было в его досье, они обнаружили, что в прошлом он подделывал рецепты.

Хитрому Шипману также удалось вместо следов, добавив фальшивые болезни к записям своих жертв. В результате расследования не нашло поводов для беспокойства, и доктор Смерть получил возможность продолжать убивать.

Жестокое убийство, которое окончательно разоблачило Гарольда Шипмана

Преступления Шипмана были наконец-то раскрыты после того, как он совершил ошибку, попытавшись подделать завещание одной из своих жертв, 81-летней Кэтлин Гранди — бывшего мэра своего города Гайд.

После того, как Шипман ввел Гранди смертельную дозу диаморфина, он выбрал поле "кремация" в завещании, чтобы скрыть доказательства. Затем он использовал свою печатную машинку, чтобы полностью выписать ее семью из завещания, оставив все ему.

Кэтлин Гранди/Manchester Evening News

Однако Гранди похоронили, а ее дочь Анжелу Вудрафф сообщили о завещании местных адвокатов. Она сразу же заподозрила нечестную игру и обратилась в полицию.

Вудрафф сказала о ситуации: Все это было невероятно. Мнение о том, что мама подписывает документ, оставляя все своему врачу, было бессмысленно”.

Впоследствии тело Гранди было эксгумировано в августе 1998 года, и в ее мышечных тканях обнаружили диаморфин. Шипман был арестован 7 сентября того же года.

В течение следующих двух месяцев были эксгумированы тела еще 11 погибших. Полицейский эксперт также проверил операционный компьютер Шипмана и обнаружил, что он сделал ложные записи, чтобы подтвердить поддельные причины смерти, указанные в свидетельствах о смерти своих жертв.

В то же время Шипман настаивал на том, что Гранди была зависима от таких наркотиков, как морфий или героин, и указал на свои заметки как доказательство этого. Однако полиция обнаружила, что Шипман сочинил заметки на своем компьютере уже после ее смерти.

Затем полиции удалось проверить еще 14 случаев, когда Шипман вводил смертельные дозы диаморфина, ложно регистрировал смерть пациентов и подделывал их историю болезни, чтобы показать, что они все равно умирают.

Гарольд Шипман всегда отрицал убийства и отказывался сотрудничать с полицией или уголовными психиатрами. Когда полицейские пытались допросить его или показать ему фотографии своих жертв, он сидел с закрытыми глазами, зевал и отказывался смотреть на доказательства.

Полиция могла обвинить Шипмана только в 15 убийствах, но, по разным оценкам, количество его убийств составляет от 250 до 450.

Самоубийство Шипмана в тюрьме

В 2000 году Шипман был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме Манчестера с рекомендацией никогда не выпускать его на свободу. Затем его перевели в Вейкфилдскую тюрьму в Западном Йоркшире, где он покончил жизнь самоубийством. 13 января 2004 года, в канун своего 58-летия, Шипмана нашли повешенным в его камере.

Шипман повесился в тюрьме в 2004 году/Public Domain

Перед этим он сказал своему офицеру пробации, что думает о самоубийстве, чтобы его жена получала его пенсию и единовременную помощь.

Со смертью Шипмана возникает вопрос, почему он убивал. Был выдвинут ряд теорий — некоторые говорят, что он, возможно, мстил за смерть своей матери, другие высказывают мнение, что он вводил пожилым людям диаморфин как способ проявить сочувствие.

Однако есть и утверждение, что Доктор Смерть имел комплекс Бога и просто нуждался доказать, что он может уносить жизнь так же, как и спасать их.

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