"Документы готовь и сумку": Курск и Белгород горят после взрывов, россияне пакуют чемоданы

Что случилось в России и куда еще дотянулось ГУР МО – в эксклюзиве TSN.ua.

"Цезарь Куников" – не единственная валентинка для окупантов. После успешной атаки ГУР и ВСУ в Черном море, что-то загорелось и в Курской области, россияне воют, что это все Украина. Креативные украинцы продолжают клепать мемы о затоплении корабля, а разведчики признались, что поразили еще накануне Дня влюбленных. Так что же случилось на России и куда еще дотянулось ГУР МО – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Жаркое утро в России

Горит-пылает в России. О том, что происходит что-то неладное, в ночь на 15 февраля россиян предупредил губернатор Курской области Роман Старовойт. Ну, как предупредил, пришлось признать, что что-то пылает, а крайними сделали украинские беспилотники. Хотя поначалу указывалось, что причина такого возгорания неизвестна.

"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", — сказал губернатор.

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Но сохранить спокойствие россиянам не удалось, начали готовить документы и сумки.

Да и паниковать было чего, потому что пылало красиво. Тушат до сих пор.

Россияне скулят!

Отметим, что Украина официально ответственность за атаку не признавала, так что винить губернаторы могут кого хотят и сколько хотят.

А россияне между тем не могут понять, как произошло, что загорелась нефтебаза, скулят, что надо запретить использование беспилотников:

Там кто-то наводит на нефтебазы их?

БПЛА как вооружение должны быть ограничены в применении в военных конфликтах, их применение надо как-то регламентировать, нормировать на глобальном уровне, уже достаточно случаев было, когда такими птичками воздушное пространство России нарушалось.

Надо уже давно определиться с методами применения беспилотников и закрепить их на международном уровне, чтобы избежать инцидентов

Беспилотники должны быть запрещены во всем мире и регламентированы на международном уровне, чтобы не было

А две цистерны с топливом полыхают. Это так сбили?

А еще россияне подозревают, что от них что-то скрывают, потому что, оказывается, подобные возгорания были, но по телевизору не сказали об этом:

А вот в Клинцах у нас подорвали нефтебазу, а новости не было.

Думаю, надо дождаться, пока официально объяснят, почему подобное вообще произошло. А то гадать можно долго.

Ну, раз новости не было, значит и подрыва не было.

Валентинка Буданова для Путина

К слову, по телеку же не показывают жизнь простых россиян, а так выглядит Курской район в обычной жизни: здесь и беспилотников не надо, и взрывов, россияне все делают сами. Тем временем украинцы все еще не могут насладиться валентинкой Буданова Путину 14 февраля во временно оккупированном Крыму. Эту спецоперацию провели ВСУ совместно с украинскими разведчиками и отправили на дно большой десантный корабль "Цезарь Куников", мало того, что это произошло символически 14 февраля в день влюбленных, что украинцы расценили как валентинку от Буданова, так это еще и день смерти офицера, в честь которого так назвали корабль.

Следующий корабль уже ждет, когда пойдет ко дну!

Кстати, мы ни на что не намекаем, но "Калибры", которые 15 февраля утром выпустили россияне по Украине, летели с корабля, названного в честь Макарова Степана Осиповича — кораблестроителя. А вот умер этот Степан Осипович 13 апреля, поэтому ждем. Россияне так боятся, что влупят и по нему, что отгоняют его в порт Новороссийска, поближе почему-то подойти боятся.

К слову, говорят, что с 2016 года этим судном руководит бывший украинский военный, уроженец Виннитчины, военный преступник и коллаборант из России капитан 1 ранга Григорий Бреев, который в 2014 году предал украинскую военную присягу и присягнул ВС РФ. А в июне 2022 года следователи ДБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному о подозрении в государственной измене. В ДБР сообщают, что Бреев вернулся в Украину в 2022 году. Во время полномасштабного российского вторжения именно он непосредственно руководил пусками крылатых ракет "Калибр" со своего фрегата по гражданским объектам в Украине, в частности, по Николаеву и Одессе, и продолжает делать это сейчас. А как думаете, сколько стоит такая измена?

И пока у россиян мокреют штаны, кто станет следующим, креативные украинцы подрывают сеть мемами об уничтоженном "Цезаре Куникове". Мало того, что название, скажем так, специфическое, что так и намекает на 14 февраля, да еще и украинцы предположили, что все началось с того, что Марианна Буданова попросила мужа приготовить на вечер Цезарь, а тот ее просто немножко не понял. Кто-то шутит, что цезарь уже не тот. А валентинки с горящим "Куниковым" были в топе, ведь на видео, которым поделились разведчики, видно, как взрывается корабль.

Что придумали украинцы?

Тоже растащили на мемы. Например, "Любовь – это смотреть, как горят российские военные корабли", а вот – "Куникова" встречает крейсер "Москва", и как ВДК в сердечках идет ко дну. Словом, фантазия изрядно разыгралась.

Кстати, это не все сюрпризы от ГУР: как выяснилось, накануне, 13 февраля, разведчики минуснули российскую радиолокационную станцию вместе с ее обслуживающим персоналом и поделились, как это было.

Указанная станция способна обнаруживать объекты на предельно малых высотах, определять их трассовые характеристики и передавать координаты и параметры движения цели на систему управления ПВО. Дальность обнаружения – до 150 км. В результате огневого поражения российская "Каста-2Е2" выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери. До удара украинских разведчиков радиолокационный комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями России.

Тем временем в Белгороде неспокойно: в городе прогремела серия взрывов и были попадания. По данным пропагандистских пабликов, погибли по меньшей мере шесть человек, еще не менее 10 пострадали.

В минубивствах РФ уже отчитались о сбитии якобы 14 реактивных снарядов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Документы готовь и сумку": Взрывы! Курск и Белгород ГОРЯТ! Россияне пакуют чемоданы!