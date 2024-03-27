Долетает до Киева за 3 минуты и может разнести дом вдребезги: Жданов рассказал о российской ракете "Циркон"

Россия выпустила две баллистические ракеты по Киеву 25 марта. По предварительной информации, второй раз с начала войны был применен "Циркон". Цели сбила противовоздушная оборона, но обломки нанесли значительные разрушения.

В Воздушных силах предупредили, что в столице участятся воздушные тревоги из-за того, что РФ начала применять эти ракеты. Если раньше во время угрозы баллистики из Крыма на карте краснели преимущественно южные регионы, то теперь она станет красной от Юга и до Киева и Севера.

Что известно о российских ракетах "Циркон", сколько их может быть в России и чем они опасны, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракета "Циркон": характеристики

По словам Олега Жданова, "Циркон" — самая загадочная ракета в Вооруженных силах Российской Федерации на сегодня. Это противокорабельная ракета, фактически модернизированная П-800 "Оникс".

“С самого начала она была морского базирования, на кораблях и на подлодках. Затем РФ, модернизируя эту ракету, начала разрабатывать комплекс "Утес", пусковую установку под этот контейнер — "Утес-100", еще его называли "сотка". Также ракета может применяться стационарным противокарабельным комплексом "Бастион", — рассказал военный эксперт.

Весит 400 кг и летит 9000 км/ч

В ходе модернизации Россия увеличила вес головной части ракеты до 300-400 килограммов, а также ее скорость.

“Они называют эту ракету гиперзвуковой. Она должна развивать скорость до 10 махов, преодолевать около 9000 км/ч”, — рассказал военный эксперт.

На сегодня ракета "Циркон" окончательно не прошла государственные испытания в России. Впрочем, она уже принята на вооружение.

"И это уже второй случай применения "Циркона", первый был в феврале. Ракет в РФ может быть несколько десятков. Нет сегодня информации, что предприятие разработало их серийное производство. У них есть ряд образцов, научно-исследовательских для проведения испытаний. Потому и нет окончательных тактико-технических характеристик", — говорит Олег Жданов.

Точная дальность применения ракеты, по словам военного эксперта, тоже точно неизвестна.

“Сначала говорили, что от 500 километров, потом говорили 600, а сейчас некоторые источники в России говорят, что 1000. Единственное, что можно точно сказать, что она сверхзвуковая. Что касается гиперзвуковой, может она как “Кинжал” на некоторых участках траектории и разгоняется до гиперзвуковой скорости, но это невозможно установить просто наблюдением. Она сверхзвуковая, но факт того, что Patriot может ее сбивать, говорит, что здесь ничего особенного нет”, — рассказал Олег Жданов.

Долетает до Киева за 3 минуты

Он говорит, что большая проблема — это подлетное время "Циркона". При сверхзвуковой скорости в Киев ракета долетает за 3-3,5 минуты с территории Крыма.

"Мы достоверно не знаем, откуда ее пускают — с кораблей в акватории Черного моря, с российской подлодки или с материка комплексом "Утес". Еще отмечу, что Patriot может сбивать цели на скорости не более 2100 километров в час — две скорости маха. Если Patriot ее сбивает, значит, она летит с меньшей скоростью”, — объяснил Олег Жданов.

Больше и опаснее "Кинжала"

Военный эксперт говорит, что ракета "Циркон" больше и опаснее "Кинжала".

“Она должна разгоняться с большей скоростью. И если в ней 400 килограмм тротила, то это на 100 больше, чем в "Кинжале". Лучше она тем, что она новая и мы точно не знаем ни тактико-технических характеристик, ни особенностей свойств. Вот сейчас есть сбитые блоки ракеты, мы будем изучать их и делать себе какую-то воображаемую картину, что собой эта ракета представляет”, — рассказал Олег Жданов.

Может превратить дом в щебень

Ракета "Циркон" высокоточна, говорит военный эксперт. Она имеет кольцевое отклонение от расчетной точки прицеливания 10-20 метров.

Олег Жданов объяснил, почему, несмотря на то, что ракеты сбили над Киевом, они нанесли значительные разрушения. Дело в том, как ее сбивает комплекс Patriot.

“Он применяет ракету, которую еще называют “летучая колода”. Это болванка, у нее нет взрывчатого вещества. Она сбивает баллистическую ракету с курса, чтобы она не попала в цель. Patriot гарантированно попадает в баллистическую ракету, если хватает времени на реагирование. Но здесь два сценария: либо идет разрушение ракеты в воздухе, и она взрывается — это лучший вариант, ведь тогда незначительные обломки падают на землю", — рассказал военный эксперт.

Второй сценарий, по его словам, случается чаще — происходит частичное разрушение ракеты в воздухе, главная часть падает на землю и взрывается.

“Тогда мы видим такие тяжелые последствия. Но она падает не туда, куда должна была лететь, ее сбили с траектории”, — объяснил Олег Жданов.

Военный эксперт говорит, что в случае попадания "Циркона" в цель радиус сплошного разрушения может составлять до 500 метров.

“Сплошного, она превратит в щебень дом, если она попадет в него. Если она входит в здание, то успевает долететь почти до подвала. Если здание пять-девять этажей, она взорвется в подвале и дом просто вдребезги разлетится. Если это современное здание с монолит-каркасной основой, она может пробить несколько этажей и разнести этаж, на котором взорвется”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, РФ ударила "Цирконом" по Киеву. ГСЧС завершила спасательные работы — что известно о пострадавших.

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