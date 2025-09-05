Долг в 70 тысяч и пустой офис: кто выиграл многомиллионный тендер на ремонт детской больницы в Николаеве

Как в Николаеве выигрывает тендеры скандальная фирма

На примере тендера на реконструкцию Николаевской областной детской больницы видно, как чиновники пытаются избавиться от конкурентов, чтобы спокойно «пилить» бюджет. «Прозрачность» — лишь ширма: тендер на 614 миллионов нагло распиливают «свои».

Об этом говорится в расследовании Хапуга.ua.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НИКОЛАЕВСКОЕ КАЗИНО ТЕНДЕРОВ НА ПОЛ МИЛЛИАРДА ГРИВЕН! ХАПУГА.UA

Как проходят тендеры

Департамент градостроительства Николаевской ОГА установил хитрое условие. Ожидаемая цена — 614 883 574 грн. Если кто-то снизит предложение более чем на 3%, то играет по другим правилам: цена становится «твердой» — фиксированной, без возможности корректировки. Плюс, нужно предоставить полный анализ цен на все материалы с доказательствами. Фишка в разнице: с «твердой» ценой ты фиксируешь прайсы на весну 2025 года до конца 2026 года. Цены вырастут? Твоя проблема! Завысишь заранее — и вылетишь, потому что государство требует доказательств по текущим рыночным ценам. А с «динамичной» — все просто: цены «плюс-минус», платят по факту, в тени коммерческой тайны. Твердая цена — это самоубийство для честных, рай для «своих».

Первой на торги пришла местная «Антарес-Буд» — со шлейфом уголовных дел, затянутых проектов и скандалов на Николаевщине длиной в десятилетие.

На торгах было две фирмы. «Риола-Модуль ЛТД» и «Антарес-Буд» подали стартовую цену 596 437 066,78 грн, ровно на копейку выше «запрещенного» предела. Если никто не снизит — победитель тот, кто первым загрузил документы. И вот дальше начинается настоящая игра для своих.

Тендер объявили 26 марта в 13:50. Киевляне из «Риола-Модуль ЛТД» логично загрузили предложение 9 апреля. А «Антарес-Буд»? Через шесть минут после объявления. Плюс, их ключевой документ создан за день до — 25 марта, с точной суммой обеспечения 1,85 млн грн. Как они «угадали»? Волшебное совпадение или сговор с заказчиком? Для антимонопольщиков — классика жанра. Однако в департаменте уверяют, что ничего подозрительного не видят.

«Ответственное лицо, которое объявляет торги, когда загружает все документы, то до окончания тендерных предложений вся документация закрыта. Никто не видит, что и где продается. После раскрытия мы действительно увидели. Но, промониторив ситуацию, мы увидели, что были поданы справки в произвольной форме, которые потом заменили банковскими гарантиями», — говорит директор капитального строительства и архитектуры Николаевской ОГА Андрей Грейц.

Киевляне из «Риола-Модуль ЛТД» снизили на 16 млн, упали ниже 3% — и стали «твердыми». Поэтому их надо проверить, а это анализ 1700 позиций. За такое короткое время это просто нереально. Заказчик отклонил их в пятницу вечером после 22:00, а в понедельник — «Антарес-Буд» победитель. Более того, мы не узнаем реальных расходов — ведь большинство позиций в «динамической» магии за закрытыми дверями. Однако представители Николаевской ОВА имеют свои объяснения.

«Риола-Модуль ЛТД была первым участником, не вторым, ее предложение рассматривали первым. Участниками было допущено несоответствие тендерной документации по техническим вопросам, а в соответствии с пунктом 41.3 закона это не дает возможности устранить участнику технические моменты», — говорит директор капитального строительства и архитектуры Николаевской ОГА Андрей Грейц.

Что известно об «Антарес-Буд»

После объяснения чиновника о «технических несоответствиях» «Риола-Модуль ЛТД», которые якобы помешали ей пройти тендер, возникает вопрос: почему отклонение произошло так быстро, а «Антарес-Буд» без проблем победил? Мы решили с этими вопросами отправиться к победителю, однако найти крупную компанию, которая выигрывает тендеры на миллионы гривен, оказалось не так просто.

«Прибыли по официальному адресу, где зарегистрирована компания „Антарес-Буд“, и я хочу сказать, что это обычный подъездной дом. Сейчас мы поднимемся и попробуем задать вопросы, которые нас интересуют», — говорит корреспондент Максим Хотиленко.

Однако судя по всему — адрес компании фиктивный.

«Долг в 70 тысяч за коммунальные платежи и пустой „офис“ „Антарес-Буд“ — это что, компания-призрак на 600 миллионов?», — отмечает корреспондент.

Есть еще один адрес «Антарес-Буд», однако там журналистам не рады.

Администрация, как и охранник, появлением чужих людей просто возмущены. Позже от охранника удается узнать, что, кроме нас, здесь частенько бывают гости из правоохранительных органов. Ирония: «гости» из органов — более частые, чем клиенты.

Николаевская компания «Антарес-Строй», занимающаяся выполнением бюджетных подрядов, за время своей работы стала фигурантом не одного скандала. С 2016 года компания реконструирует сооружения в детском городке «Сказка». Одно из них — корабль, стоимость строительства которого за время реконструкции выросла вдвое.

«Мы побывали в детском городке „Сказка“, именно на этом объекте проводила работы компания „Антарес-Строй“. Так вот, относительно профессионального подхода к своей работе. Они проводили ремонт этого бассейна, точнее отделку. Но уже через короткое время она обвалилась. Компания пообещала все исправить по гарантии. Но, как видите, результат особо не изменился. А вопросов к этой компании все больше», — говорит корреспондент.

Также «Антарес-Буд» четыре года реконструировала травмпункт больницы скорой медицинской помощи, из-за чего ее публично критиковали городской голова и начальница управления здравоохранения. Ирония: деньги выделили, а результат — «ждем ответного хода».

Сейчас компания является фигурантом уголовного производства о хищении бюджетных средств во время капремонта крыши Лупаровской школы в 2019 году. В январе 2024 года следственный судья Ленинского районного суда дал разрешение на арест имущества отдела образования, культуры, молодежи и спорта Галициновской ОТГ, который был заказчиком работ. Под этот ремонт из бюджета фирме выплатили 2,8 млн грн. Кстати, именно к фавориту николаевских тендеров появились вопросы и у депутатов Николаевской ОГА.

Ответ довольно очевиден — отсутствует конкуренция. Ведь кто же еще «выигрывает», если тендеры «ни под кого не прописываются»?

«В мае 2025 года аудит выявил аферу. „Антарес-Строй“ без документов протолкнули к победе. А хапугам все равно — все спланировано, бюджет распихивают по своим карманам. Проверки? Санкции? Им плевать, строят дальше, прячась за „прозрачностью“. Но держитесь, потому что всю эту грязь мы отправляем в правоохранительные органы — пусть разбираются, кто здесь король „тендерного цирка“, — говорится в материале.

