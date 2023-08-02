Долгая и тяжелая битва или оптимистический сценарий: Андрющенко рассказал, как будут освобождать Мариуполь

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что есть несколько вариантов освобождения оккупированного города: оптимистическое и тяжелое сражение за каждый квартал.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"Я поставлю на два сценария развития событий. Оптимистичный - это в результате наших наступлений, возможно не одного наступления. По всей линии фронта дрогнут россияне и будут убегать-отступать, в частности, и из Мариуполя также. В этом варианте - фактически без боев, без потерь больших, без разрушений мы получим город обратно... Или если будут какие-то переговоры, умрет Путин, какие-то элиты скажут "это не мы, давайте договариваться". То есть это все укладывается в оптимистический сценарий", - сказал он.

Андрющенко отметил, что наиболее вероятен тот сценарий, когда город придется отбивать.

"Но мне кажется более реальным сценарий, когда нас ждет битва за Мариуполь, очень длинная, очень тяжелая и ожесточенная, потому что россияне будут цепляться за каждый квартал... План россиян такой... если они оставляют какие-то квартал... они должны его полностью уничтожить, чтобы наши Силы обороны не могли там закрепиться... Примерно то же самое, что мы видели в Бахмуте, только в обратном движении... Для того, чтобы был, например, Херсонский сценарий, когда они сами убегут из-за угрозы окружения - это надо Донецк сначала вернуть... Пятьдесят на пятьдесят - вероятность обоих сценариев", - сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Мариуполе столкновения, беспорядок, террор против людей и отравленные оккупанты | Петр Андрющенко

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что не существует сроков по контрнаступлению. Он подчеркнул, что оккупанты хорошо подготовились к этому и все заминировали.

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