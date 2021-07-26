Долги за тепло обложили процентами: почему именно сейчас и нужно ли платить по дополнительным начислениям

Специалисты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства предостерегают: 3% годовых и инфляционная составляющая долга в платежках киевлян — незаконны.

С июня киевляне, имеющие долги за коммунальные услуги, начали получать платежки с новыми начислениями. Теперь кроме платы по тарифу за отопление и горячую воду в квитанциях появилось по две новые графы: «Инфляционная составляющая задолженности» и «3% годовых» (так называемая плата за пользование средствами).

Фактически таким образом столичные коммунальщики из «Киевтеплоэнерго» попытались обойти запрет взимать штрафы и пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Мораторий на штрафы был введен еще в марте прошлого года на период до конца общегосударственного карантина.

ТСН.ua разбирался, законны ли новые начисления от столичных коммунальщиков и стоит гражданам их платить.

Плюс несколько сотен в платежках за тепло

Киевлянка Инна Звягинцева, которая живет в однокомнатной квартире на 15-м этаже, в июне получила платежку с новыми начислениями — 3% годовых и инфляционную составляющую долга за отопление.

«На задолженность за отопление в сумме 5 574,69 грн начислено: инфляционную составляющую долга в размере 470,33 грн, 3% годовых в размере 158,30 грн. Всего 628,63 грн или 11,3% от общей суммы долга», — пишет она.

Киевлянка возмущается, что столичные коммунальщики применили к ней штрафные санкции несмотря на то, что до сих пор действует мораторий на взыскание пени и штрафов.

«Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (принятый 17 марта прошлого года, — ред.) запрещает начисление пени и неустойки на задолженность по коммунальным услугам в период карантина и в течение 30 дней после его завершения. Хотя Украина уже в зеленой зоне, напомню, что на всей территории до сих пор действует карантин — до 30 августа», — пишет она.

Сами коммунальщики утверждают, что начисление инфляционной составляющей долга и 3% годовых в платежках — вполне законные, ведь они не являются штрафами и не подпадают под действие внедренной на период карантина запрета.

«Инфляционная составляющая и проценты годовых — это не штрафные санкции (пеня или неустойка), которые запрещены в карантин «антикоронавирусним» законодательством. Учет в долгах индекса инфляции и 3% годовых регулируется статьей 625 Гражданского кодекса Украины. Поэтому начисление осуществлены законно», — пояснил глава предприятия «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев объясняет, что стооличные коммунальщики начали начислять киевлянам, которые имеют долги за отопление и горячую воду, дополнительные платежи через стремительно растущий объем задолженности со стороны потребителей тепла.

«Есть потребители, которые имеют значительную задолженность за тепловую энергию, за горячее водоснабжение или отопление. Действительно, к ним принимаются соответствующие меры, поскольку только за последний отопительный сезон задолженность за тепло в целом выросла более чем на 3 млрд грн по городу», — говорит заместитель председателя КГГА.

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Он также добавил, что в столице есть категория людей, которые имеют квартиры площадью более 200 кв. м, автомобили и довольно нормальные условия для жизни, но сознательно не платят за коммунальные услуги.

«К таким будут приниматься достаточно жесткие меры. И мы вынуждены это делать. Поэтому выставляется коэффициент инфляции в платежках для того, чтобы стимулировать нормальную платежную дисциплину», — отметил заместитель председателя КГГА.

Почему столичные коммунальщики собирают средства

По словам Петра Пантелеева, начисления новых платежей киевлянам обусловлено завершением действия ПСО (возложение специальных обязательств, — ред.) для предприятий тепловой генерации. Теперь они вынуждены покупать газ по предоплате и по рыночной цене, которая вдвое выше, чем была в прошлом отопительном сезоне. А денег на это у них не хватает.

«Поэтому мы не можем сегодня лояльно относиться к тем, кто сознательно не платит за коммунальные услуги», — сказал заместитель главы КГГА.

Опрошенные ТСН.ua специалисты по вопросам ЖКХ подтверждают, что новые начисления в платежках киевлян — это попытка «Киевтеплоэнерго» собрать средства, чтобы купить газ на следующий отопительный сезон у «Нафтогаза» на его условиях.

«В этом году «Нафтогаз» выставил новые цены на газ для тепловиков. Прошлой зимой коммунальные предприятия устанавливали стоимость своих услуг, исходя из цены газа, которая была в 2017-2018 годах на уровне 4,5-5 грн/куб. м с учетом распределения. Сегодня «Нафтогаз» предлагает газ по цене 7,42 грн/куб. м без учета стоимости распределения, которая достигает 2,14 грн/куб. м. Фактически с 2021 киевские коммунальщики будут покупать газ по цене 9 грн/куб. м, что почти вдвое больше, чем было в предыдущем году», — пояснил в комментарии ТСН.ua председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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По его словам, коммунальные предприятия смогут покупать газ у «Нафтогаза» по цене 7,42 грн/куб. м только на условиях 50%-ной предоплаты и полного расчета за газ до 20 числа следующего месяца.

«Если же тепловики не имеют возможности купить газ на условиях предоплаты, они могут покупать его у «Нафтогаза», но уже дороже — как у «поставщика последней надежды» по цене 11,42 грн/куб. м без стоимости транспортировки. При таких условиях газ обойдется тепловикам в 13,5 грн/куб. м, что в разы дороже, чем было в прошлом отопительном сезоне», — пояснил Олег Попенко.

Он добавил, что, очевидно, «Киевтеплоэнерго» не нашло иного способа, кроме как собрать средства люди для того, чтобы оплатить «Нафтогазу» предоплату.

Кроме того, как уже сообщал ТСН.ua, в платежках киевлян с июня появилась так называемая авансовая оплата за тепло и горячую воду — 30% от суммы, платили потребители ежемесячно в течение предыдущего отопительного сезона. Это также попытка собрать хоть немного денег до начала отопительного периода.

«Рекомендуемая сумма авансового платежа — это отдельная история. Потребителям коммунальных услуг предлагается платить за тепло вперед. Это рекомендательный, а не обязательный платеж», — объясняет Олег Попенко.

Что делать киевлянам: платить или нет?

Опрошенные ТСН.ua специалисты советуют жителям столицы не платить дополнительные начисления.

«Я бы их не платил. Я бы платил только за то, что определено законом — размер ежемесячного платежа», — объясняет в комментарии ТСН.ua исполнительный директор Ассоциации« Энергоэффективные города Украины»Святослав Павлюк.

Соглашается с ним и Олег Попенко. «На сегодняшний день я как потребитель воздержался бы от уплаты этих начислений», — говорит эксперт.

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По его словам, хотя эти проценты начисляются на долг, который киевляне имеют перед коммунальными предприятиями, были случаи, когда проценты безосновательно начислялись на ежемесячную сумму платежа — то есть потребителям, которые даже не имеют долга перед коммунальщиками.

«Инфляционный платеж однозначно не может быть обязательным, ведь на это нет никаких законных оснований. К тому же он, как и 3% годовых, не является штрафами. Это в «Киевтеплоэнерго» решили таким образом собрать дополнительные средства с потребителей», — говорит Олег Попенко.

Петр Пантелеев напоминает, что те потребители, кто накопил долг за отопление или горячую воду, имеют возможность заключить договор реструктуризации долга с предприятием, оказывающим коммунальные услуги, и к ним никаких мер воздействия уже после этого не применят.

«Реструктуризация долга является выгодной для потребителей. Должники, имеющие большую сумму долга и не имеют возможности сразу ее оплатить, заключают договоры реструктуризации, по которым на сумму долга проценты не начисляются», — объясняет Олег Попенко.

В случае заключения договора потребители должны платить равномерные платежи по погашению задолженности, а также не накапливать новых долгов за коммунальные услуги.

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