Долгий комендантский час, обстрелы и эвакуация: что происходит в Мирнограде Донецкой области

В Мирноград долетает все – от дронов и до артиллерии.
В Мирнограде Донецкой области полиция будет разыскивать родителей, которые скрывают своих детей от эвакуации. Правоохранители будут обходить каждый дом — особенно в районах, которые враг обстреливает больше всего. Сейчас линия фронта проходит менее чем в 5 километрах от Мирнограда. А в городе до сих пор почти 16 тысяч человек. Там уже прекращают выдачу гуманитарной помощи из-за ситуации безопасности.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.
Город Мирноград находится в 5 километрах от линии фронта.
"Мы заезжаем после 3 часов дня – улицы почти пустые, уже наступил комендантский час, который длится до 11 часов утра. Больница и почта не работают, но до сих пор держится киоск с шаурмой – продавщица Анна едет домой с работы на такси", — говорит Наталья Нагорная.
Под грохот артиллерии местный уборщик выгребает мусор. Он один из тех, кто не только остается у города, но продолжает работать. Говорит, не эвакуируется, потому что нет денег на аренду.
Один из символов разрушенного Мирнограда – это 9-этажный жилой дом, от которого почти ничего не осталось.
В Мирноград долетает все – от дронов и до артиллерии, соседний Покровск, до него ехать менее 10 минут, разносят большими калибрами.
Каждый день из прифронтовых городов выезжают сотни людей, но десятки тысяч остаются – люди оттягивают сложный момент принять решение бросить все и уехать – у кого нет денег, кто-то не может оставить родных. Кому-то оценить масштаб угрозы мешают паника и страх.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы АРТИЛЕРИИ уже под городами! Мирноград и Покровск пустеют
Читайте также:
- Времени почти нет: как живут Покровск и Мирноград, откуда началась массовая эвакуация
- У Мирнограда остаются дни, у Покровска – недели: МВА об эвакуации
- На фоне наступления РФ в двух городах Донецкой области значительно усилили комендантский час