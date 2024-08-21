Долгий комендантский час, обстрелы и эвакуация: что происходит в Мирнограде Донецкой области

В Мирноград долетает все – от дронов и до артиллерии.

В Мирнограде Донецкой области полиция будет разыскивать родителей, которые скрывают своих детей от эвакуации. Правоохранители будут обходить каждый дом — особенно в районах, которые враг обстреливает больше всего. Сейчас линия фронта проходит менее чем в 5 километрах от Мирнограда. А в городе до сих пор почти 16 тысяч человек. Там уже прекращают выдачу гуманитарной помощи из-за ситуации безопасности.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Город Мирноград находится в 5 километрах от линии фронта.

"Мы заезжаем после 3 часов дня – улицы почти пустые, уже наступил комендантский час, который длится до 11 часов утра. Больница и почта не работают, но до сих пор держится киоск с шаурмой – продавщица Анна едет домой с работы на такси", — говорит Наталья Нагорная.

Под грохот артиллерии местный уборщик выгребает мусор. Он один из тех, кто не только остается у города, но продолжает работать. Говорит, не эвакуируется, потому что нет денег на аренду.

Местный уборщик до сих пор работает в Мирнограде

Один из символов разрушенного Мирнограда – это 9-этажный жилой дом, от которого почти ничего не осталось.

В Мирноград долетает все – от дронов и до артиллерии, соседний Покровск, до него ехать менее 10 минут, разносят большими калибрами.

Каждый день из прифронтовых городов выезжают сотни людей, но десятки тысяч остаются – люди оттягивают сложный момент принять решение бросить все и уехать – у кого нет денег, кто-то не может оставить родных. Кому-то оценить масштаб угрозы мешают паника и страх.

Россияне постоянно обстреливают Мирноград

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы АРТИЛЕРИИ уже под городами! Мирноград и Покровск пустеют

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