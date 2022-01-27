"Долго мучился и сломал себе шею": в Черкасской области посреди леса нашли подвешенную за поводок замученную собаку

"Долго мучился и сломал себе шею": в Черкасской области посреди леса нашли подвешенную за поводок замученную собаку

Животное подвесили на дереве так, что лапы едва касались земли.

В Черкасской области посреди леса жители нашли мертвую собаку с веревкой на шее. Породистого пса подвесили так, что лапы едва касались земли. И подобных случаев за полгода, только вокруг Черкасс, бьют тревогу волонтеры, уже по меньшей мере шесть.

О том, кто и за что так жестоко поквитался с животным – 26 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

О том, что в лесу висит замученная собака — защитницам животных Анне и Владиславе сообщили местные жители несколько дней назад.

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"Закручено было за две ветки, сначала петля из поводка, поверх веревка. Поводок был оборван. Возможно собака трепалась и тогда подвесили на веревке. Веревка тонкая, врезалась хорошо в шею собаке", — рассказывает волонтер Анна Онищенко.

По словам волонтера, это собака доберман, собака домашняя, на животном была недешевая амуниция.

"Собака стояла, долго мучилась и сломала себе шею", — говорит Владислава.

С лета, говорят девушки, это уже шестой подобный случай в селах близ Черкасс.

"Одну собаку из шести мы спасли. Это была кане-корсо. Всех других – к сожалению. Я более чем уверена, что это один человек. Потому что собаки появляются с интервалом в полтора месяца. Сначала они были прибиты к дереву. Возможно он их оставлял на голодную смерть, ходил и смотрел, как мучается", — предполагает зоозащитница.

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Видео надругательства распространили в соцсетях, однако, ни читатели в Интернете, ни жители села — животное не узнают.

Волонтеров удивляет, что уничтожают породистых собак, которых обычно не держат жители сел. Они не нашли никаких объявлений от хозяев, которые искали бы погибших животных. Поэтому откуда их свозят и кто это делает - непонятно.

"Некоторые люди избавляются от животных, потому что они им мешают. Некоторые люди причиняют вред животным, потому что им это нравится. Некоторые — от этого кайфуют", — говорит Анна Онищенко.

Посреди леса в Черкасской области жители нашли замученную мертвую собаку | Новости Украины

В полиции дело не комментируют. Говорят, устанавливают детали и ищут злоумышленника.

"Сейчас сведения внесены в единый учет сообщений о совершении уголовных и других правонарушений. Также начата проверка. По результатам проверки уже будет определена правовая квалификация этого события", — сообщила руководитель сектора коммуникации ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк.

Замученного же добермана волонтеры с дерева сняли и похоронили в лесу – рядом с деревом, где нашли.

Напомним:

В Запорожской области супруги обнаружили в кустах парализованную собаку породы сербернар. Он лежал в кустах, где практически никто не ходит, так что женщина и мужчина предположили, что животное просто вывезли умирать. Местные жители ближайшей деревни говорят, что таких собак у них в населенном пункте не было. Так что, скорее всего, пес "завезен". Супруги обратились за помощью к местным зоозащитникам, и те забрали сербернара и отвезли его к ветеринару.

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