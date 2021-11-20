Долгожительница из Одессы в 104 года получила загранпаспорт и собирается в путешествие: что хочет увидеть своими глазами

Долгожительница из Одессы в 104 года получила загранпаспорт и собирается в путешествие: что хочет увидеть своими глазами

Активная и бодрая вся жизнь, женщина сейчас – передвигается на коляске.

Долгожительница из Одессы в канун своего 104 дня рождения получила первый в жизни документ для выезда за границу. Женщина собирается в путешествие. Хочет своими глазами увидеть, как живут ее правнуки в Польше.

Об этом 20 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Я получила новый паспорт, чтобы поехать за границу в Польшу. Там у меня мои дети", — рассказывает женщина.

Первый в ее жизни загранпаспорт Софии Людвиговне работники миграционной службы принесли домой. Женщина – одесситка с польскими корнями.

"Родилась я в Одессе в семнадцатом, в революцию. Я по национальности – полька, училась я в польской школе", – рассказывает о себе женщина.

Ее дочери – восьмидесяти двух и семидесяти пять лет – живут в Варшаве. И там же живут две внучки и пять правнуков.

"Во-первых, она правнуков не видела никогда и главное — там мы ей предоставим полноценную медицинскую помощь. Здесь у нас такой возможности нет. Мы даже не можем ее спустить с 4 этажа", — говорит дочь долгожительницы Ванда Цуркан.

Активная и бодрая вся жизнь, женщина сейчас – передвигается на коляске. Полтора года назад упала и повредила бедро. Но на здоровье и сейчас не жалуется. Она из рода долгожителей. Ее сестры и брат дожили до девяноста.

104-летняя одесситка собирается в путешествие в Польшу

"Ей 104 года. Она таблицу умножения знает, она хорошо пишет. Она так долго живет, потому что никогда ни на кого не рассчитывала. Она никогда не лежала днем. Она целый день себе искала какую-нибудь работу. Она никогда не принимала никаких лекарств", – рассказывает дочь женщины.

В свою очередь в Миграционной службе рассказывают – за год за загранпаспортами к ним обращаются максимум десять человек, которым за восемьдесят. В почтенном возрасте одесситы едут за границу в основном на лечение или в гости к родственникам. Есть и такие, кто активно путешествует.

Но София Цуркан стала первой не только в Одессе, но и во всей Украине, кто получил загранпаспорт после 100 лет.

Напомним:

107-й день рождения отпраздновала Ковтун Анна, которая является долгожительницей Градижской — поселок в Украине, центра Градижской поселковой громады Кременчугского района Полтавской области.

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