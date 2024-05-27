Доллар будет по 90: что происходит с курсом валют и какой исторический рекорд уже установлен

Доллар по 50, 60, 90? Американская валюта в очередной раз бьет рекорды. Курс уже перевалил за 40 гривен за доллар. И даже вплотную приблизился к 41. Евро не отстает и тоже стремительно растет. На прошлой неделе не было даже малейших колебаний вниз – только вверх и вверх. А вот гривна за неделю потеряла почти 50 копеек.

Чего ждать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, есть ли более прибыльный способ заработать? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Доллар бьет рекорды

С приближением лета доллар начал быстро дорожать, хотя обычно бывало наоборот. За минувшую неделю на наличном рынке американская валюта преодолела отметку в 40 грн за доллар. Более того, она приблизилась к 41 грн. Гривна в свою очередь дешевела всю прошлую неделю и потеряла 50 копеек.

Нацбанк обновил исторические рекорды официального курса валют. Оказалось, что никогда еще гривна не стоила так дешево, как сейчас. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс доллара с понедельника, 20 мая, по пятницу, 24 мая, увеличился до 40 гривен 39 копеек за доллар в продаже (это +47 копеек). Курс покупки повысился до 39 гривен 87 копеек (это 48 коп.). На выходных курс стабилизировался и на воскресенье, 26 мая, зафиксировался на уровне 40 гривен 40 копеек и 39 гривен 87 копеек за доллар соответственно. Самая низкая цена продажи доллара была 40 гривен 20 копеек за доллар (это +65 копеек в неделю), самая высокая – 40,60 за доллар (это +50 коп.). Максимальная цена покупки доллара была 40 гривен 15 копеек за доллар (+50 коп. в неделю).

Что за евро?

Евро за неделю вплотную приблизился в продаже к отметке 44 гривны, а в покупке пересек 43 гривны. На воскресенье, 26 мая, средний курс продаж составил 43,87 за евро (это + 51 копейка за неделю), курс покупки 43,19 за евро (это +49 коп.).

Теневой рынок валюты

На нелегальном рынке, по данным сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара по продаже плавно увеличился с понедельника по пятницу до 40 гривен 36 копеек (это +41 копейка). В покупке курс колебался то вверх, то вниз от 38,07 до 39,74 доллара в зависимости от предложения и спроса, то есть разброс был в пределах гривны семидесяти.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, теневой рынок всегда очень волатильный (быстро меняется в противоположных направлениях), ведь менялы не любят переплачивать, и наоборот, хотят максимально заработать на тех, кому очень нужно продать или купить значительное количество валюты. В воскресенье, 26 мая, средний курс продажи был 40,45 за доллар, курс покупки 39,50 за доллар. То есть за неделю доллар на нелегальном рынке прибавил 50 копеек в продаже и 48 копеек в покупке. А вот евро у теневиков рос как в продаже, так и в покупке, за неделю он подорожал соответственно 44 гривен 2 копеек (это +6 копейка) и 43 гривен 78 копеек (т.е. +58 копеек).

"На рост курса оказала дополнительное влияние объявлена НБУ в середине мая валютная либерализация, то есть разрешение нерезидентам выводить дивиденды, которые были конвертированы в доллары и евро", — отметил Охрименко.

Примечательно, что Нацбанк на прошлой неделе сменил курсовую политику. Курс как доллара, так и евро не снижался, как это было неделей раньше, а рос, причем так быстро, что обновил исторические максимумы. В понедельник, 27 мая, доллар впервые в истории стал официально стоить более 40 гривен. А точнее 40 гривен 12 копеек за доллар (+69 копеек в неделю), а евровалюта – 43,49 грн/евро (это +74 коп.).

Доллар vs евро: кто кого?

Соотношение доллар/евро осталось на уровне 1 доллара 85 центов за евро. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что регулятор пока не препятствует девальвации гривны, но начал "зажимать" наличный рынок, в частности, ограничил объемы карточных переводов суммой в 100 тыс. грн и количеством не более 30 в месяц. По его мнению, это ударит по теневому бизнесу, в частности, игровому. Но Нацбанк не девальвирует гривну свыше 41 грн/доллар, считает эксперт.

Чего ждать от курса валют?

Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе гривна продолжит дешеветь, хотя о пересечении отметки в 41 гривну за доллар пока речь не идет. Девальвации гривни будут способствовать новые факторы, которые превалируют финансовую поддержку со стороны западных партнеров. Как пояснил Олег Пендзин, начали негативно действовать последствия полугодовой задержки военной помощи Украине со стороны США.

“Финансовая логика проста: вместо выплаты денежного содержания военным, власти Украины были вынуждены покупать оружие и патроны для сдерживания российского нашествия. В госбюджете образовалась "дыра" в 200 млрд грн, для "латания" которой нужны дополнительные средства, потому что западную помощь использовать для этого мы не можем. Поэтому власти готовят увеличение налогов, в частности НДС и военного сбора. Это приведет к росту инфляции, потому что за все заплатит потребитель. Рынок уже отреагировал: спрос на валюту растет, поэтому на текущей неделе будет восходящий тренд, наличный доллар подорожает выше 40,50 грн в продаже. То, что Нацбанк установил официальный курс более 40 грн за доллар, ускорит тренд на падение гривны”, – рассказал Олег Пендзин.

С этим согласен и финансовый аналитик Андрей Шевчишин: “Курс более 40 грн/доллар выгоден государству. Увеличить поступление в госбюджет от внешнеэкономической деятельности и номинированного в валюте сборов нужно, нерезидентам валюту под дивиденды и для выплаты процентов по внешним кредитам дороже продать нужно. Импорт тормозить нужно. Можно еще отыскать предпосылки. Но в "гибком управлении" курсом только НБУ ставит финальную точку в выборе тенденции и остановочной точки”.

Более того, чуть раньше Шевчишин вообще прогнозировал заоблачный курс валют, который не на шутку обеспокоил общество: “В целом же базовый сценарий развития событий предполагает дальнейшую девальвацию гривны. К концу года мы можем иметь 50 гривен за доллар и больше. Все зависит от масштабов эмиссии и объемов внешней помощи. Отрицательный сценарий предполагает, в частности, девальвацию гривны до 80-90 гривен за доллар. Положительный сценарий: гривна может удержаться на уровне 40-45 долларов. А при положительном инвестиционном климате уже в следующем году гривна может даже ревальвировать. К сожалению, это очень оптимистичный сценарий и далекий от базового”.

Александр Охрименко более оптимистичен. По его мнению, спрос на валюту скоро пойдет на спад, а вместе с ним подешевеет и доллар: "Стоит подождать несколько недель — и снова будем иметь курс на наличном рынке ниже 40 грн/доллар".

Продавать или покупать валюту

Эксперты признают, что гривна постепенно теряет привлекательность как средство получения прибыли. Однако проблем для паники нет. Олег Пендзин подсчитал, что при нынешнем среднем курсе покупки доллара гривневые депозиты практически добились паритета с инвестициями в наличную валюту. Поэтому он советует не открывать новые депозиты в гривне, а обратить внимание на государственные ценные бумаги — гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), имеющие более высокую доходность.

"С имеющимися краткосрочными депозитами подождем еще месяц", — отметил Пендзин.

Желающим заработать на нынешнем быстром росте курса доллара Александр Охрименко предлагает рискнуть: продать валюту теперь на максимуме курса, а через некоторое время купить ее дешевле. Примерно в средние июня, когда курс будет снижаться.

“Определенный риск налицо, но на валютных наличных, купленных полгода назад по 36 грн/доллар, можно теперь заработать четыре гривны на каждом долларе, в пересчете это 22% годовых, больше чем на депозитах и ОВГЗ. Но можно и проиграть, если мой прогноз не сбудется, и доллар не подешевеет. Поэтому осторожным людям стоит только наблюдать за ситуацией», – сказал Охрименко.

А вот финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует приобрести доллары или евро, потому что потенциал для девальвации гривни до 41 за доллар остается, поэтому покупка валюты в любом случае не будет убыточной.

Курс валют на 27 мая 2024 года

И напоследок отметим, что курс доллара по отношению к гривне в банках Украины в понедельник, 27 мая, вырос на 20 копеек — до 40,45 за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,90 доллара. Средний курс евро по отношению к гривне сегодня вырос также на 20 копеек и составляет 43,90 за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,25 евро. В валютных обменниках Киева доллар 27 мая подорожал на 23 копейки и составляет 40 гривен 49 копеек в среднем. Продать доллар можно за 40 гривен 40 копеек. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 30 копеек и составляет 44,05 за евро, курс продажи — 43,90 за евро.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДОЛЛАР БУДЕТ ПО 50-60-90 гривен?! Исторический рекорд! Курс валют в Украине шокирует!

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