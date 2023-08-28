Доллар дорожает: какой курс валют в Украине прогнозируют финансовые аналитики и будет ли обвал гривны

Что выгоднее – евро, доллар, и есть ли другие варианты – читайте в еженедельном проекте сайта ТСН.ua.

Курс валют в Украине меняется. Так, продолжает дорожать доллар. Всю прошлую неделю его курс на наличном рынке, несмотря на небольшие колебания вверх-вниз, медленно, но рос. В итоге американская валюта за неделю подорожала еще на 25 копеек, а с начала августа – на 1 гривну 15 копеек. То есть гривна за неполный месяц потеряла около 3% стоимости.

Что будет с курсом дальше, стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на текущей неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

По информации специализированных сайтов, таких как finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке" это банки и ПОВ (пункты обмена валют), в целом господствовал восходящий тренд. Но если в банках курс достиг максимума во вторник, 22 августа, затем снизился и стабилизировался, то в ПОВ валюта дорожала всю рабочую неделю.

В банках самый высокий средний курс был во вторник: 38,46 грн/доллар в продаже и 37,46 грн/доллар в покупке, затем упал на 60 коп. в продаже и на 40 коп. в покупке и замер на 37,86 и 37,06. В итоге за неделю доллар подорожал в банках почти на гривну как в продаже, так и в покупке. Однако реальный курс продажи начинался с 38,20 грн, дешевой валюты в банках на продажу не было.

В ПОВ восходящий тренд остался постоянным, на выходных курс был 38,45 грн/доллар в продаже и 38,00 в покупке. За неделю доллар в обменниках подорожал в продаже на 29 коп., в покупке на 32 коп. Также уже полмесяца сохраняется значительная разница в курсах между банками и ПОВ, прежде всего в покупке наличных денег: сдать валюту в обменный пункт дороже почти на гривну, чем в банк.

Средний курс евро менялся так же, как и курс доллара, а соотношение между ними оставалось постоянным: 1,08 доллара за евро. Перед выходными средний курс продажи в банках был 41,25 грн/евро, курс покупки – 40,25. У ПОВ, которые работают без выходных – соответственно 41,90 и 41,45 грн/евро. Однако евровалюта была далеко не везде и в основном достоинством от 50 евро и выше.

Как пояснил Александр Охрименко, в банках и ПОВ сейчас разные клиенты, поэтому так значительна разница в курсах.

"ПОВы нередко работают на теневой бизнес, поэтому ставят высокий курс покупки валюты, чтобы физлицо-продавец шел к ним, а не в банк, – говорит Охрименко. – Ведь у них нет возможности приобрести наличные на межбанковском рынке, которые есть у банков. А физлица-покупатели ищут где дешевле, а дешевле в банках. К тому же, в банках минимальный риск купить фальшивки. Есть небольшие банки, которые дорого скупают доллары и евро, но не продают, хотя выставляют низкий курс продаж. Это также арифметически влияет на средний курс по рынку".

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, наблюдалась значительная волатильность курса покупки доллара, то есть скорая его смена вверх-вниз. Курс продажи был почти стабильным и близок к "белому" рынку: 38,40-38,50 грн/доллар и 41,90 грн/евро.

Официальный курс Нацбанка не изменился – 36,56 грн/доллар.

Для евро на понедельник, 28 августа, НБУ установил курс 39,66 грн/евро (-6 коп.).

Чего ждать на этой неделе

Эксперты говорят, что переходная неделя между летом и осенью, с 28 августа по 3 сентября, не изменит восходящего тренда: доллар и евро и дальше будут медленно дорожать.

"Наличный курс будет постепенно приближаться к 39 грн/доллар, но не пересечет эту отметку, – прогнозирует Александр Охрименко. – Валюта будет в продаже, ажиотажа с ее приобретением среди населения не ожидаю".

Олег Пендзин уверен, что ситуация на валютном рынке контролируется Нацбанком и стабильна. Пока все ждут проекта госбюджета Украины на 2024 год, который должен быть подготовлен правительством до 15 сентября. Тогда станет понятно, за счет чего будет выполняться его доходная часть, который будет заложен курс доллара и тому подобное.

"Если планируется эмиссия гривны, то стоит ожидать значительной девальвации, возможно даже более 40 грн/доллар, если будем получать помощь западных партнеров, курс не поднимется выше 39, – анализирует Олег Пендзин. – Сейчас банки и бизнес накапливают валюту, готовясь к худшему сценарию, поэтому курс постепенно растет. Наличный доллар еще неделю будет стоить около 38,5 грн в продаже".

Андрей Шевчишин отметил: на прошлой неделе Нацбанк продал на межбанковском рынке на 12% меньше валюты, чем неделей ранее, регулятором начаты жесткие проверки ПОВ, выявлены многие нарушения, ряд крупных операторов лишен лицензий.

"Спрос на валюту стабилизировался, поэтому эта неделя ожидается спокойной, курс будет в коридоре 38-39 грн/доллар, но спред, то есть разница между курсами покупки и продажи, останется значительным, около 1 грн на долларе", – говорит Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты постепенно начинают приходить к "общему знаменателю", и он, к сожалению, не в пользу гривны.

Олег Пендзин напомнил: время коротких депозитов в гривне подходит к концу. По его мнению, еще можно попробовать что-нибудь заработать, положив в банк в месяц 30-40 тысяч гривен под 16% годовых и больше.

"В конце сентября получите доход около 500 гривен, но дальше нужно будет присматриваться к более твердой валюте, ведь доллар, похоже, не собирается останавливаться. Не говоря уже о его удешевлении, в Украине осенью так не бывает", – предупредил эксперт.

Андрей Шевчишин по-прежнему уверен, что валюта является более надежным средством сохранить сбережения.

"Покупать доллары по 39 гривен, как уже продают некоторые банки, конечно, не стоит, есть более выгодные предложения. Но напомню: это игра в длинную, здесь главное – не заработать, а не потерять", – акцентировал эксперт.

Наконец-то Александр Охрименко предлагает два пути инвестирования лишних средств. Первый – в товары долговременного пользования, которые, по его мнению, уже через месяц-два будут стоить на 20-25% больше, чем сейчас, из-за роста курса доллара. Второй путь – покупать валюту, но не доллары, а евро.

"Западные аналитики говорят о значительном усилении евровалюты в ближайшие месяцы, – пояснил Охрименко. – Если сейчас соотношение доллара к евро составляет 1,08, то есть 1 доллар 8 центов за евро, то в январе 2024 года может быть уже 1,16. В гривнах это даст дополнительный выигрыш примерно в три гривны, на каждой единице валюты, если сейчас приобрести не доллар, а евро".

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