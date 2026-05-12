Доллар, евро или гривна: экономисты рассказали, в чем лучше хранить сбережения

Экономисты объяснили, как лучше хранить сбережения: одни советуют максимально использовать высокую доходность гривневых инструментов, другие — настаивают на создании «валютного страхового фонда».

Как получить доход до 15% годовых без налогов и почему с покупкой валюты, возможно, стоит подождать — в материале ТСН.ua.

Экономист советует хранить деньги в гривневых депозитах

Экономист Олег Пендзин считает, что сейчас лучший способ не только сохранить, но и заработать — это инвестировать в национальную валюту. Он выделяет два основных инструмента:

Гривневые депозиты: ставки по годовым вкладам выросли до 13-14,5%, а максимум достигает 17,5%. После уплаты налогов чистый доход составляет около 13,5%. ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа): прибыль по однолетним бумагам составляет 15-15,5%. Главное преимущество — нулевое налогообложение.

Олег Пендзин: «Порог входа очень низкий: по депозитам от 100 грн, по ОВГЗ от 1000 грн. Вложения в наличную валюту такого дохода не дадут и близко».

Почему сбережения в валюте — это тоже выход

Андрей Шевчишин не соглашается с коллегой и предостерегает от держания всех яиц в одной корзине. По его мнению, гривневые инструменты — это хорошо, но наличная валюта — это безопасность.

Андрей Шевчишин: «Доллары на руках — это личный "страховой фонд" на случай быстрой потребности в наличных. Регулярная покупка валюты всегда целесообразна, особенно сейчас, когда курс пошел вниз».

В мае продавать валюту будет выгоднее

Андрей Забловский дает практический совет по таймингу: в мае продавать валюту выгоднее, чем это будет летом. Традиционно в июне-июле курс гривны укрепляется.

Андрей Забловский: «Летом курс обычно проседает. Если вам нужно продать валюту — лучше сделать это сейчас. А вот с покупкой долларов как с инвестицией стоит подождать: через месяц курс может быть еще ниже».

Итог: что выбрать?

Для тех, кто ищет максимальный пассивный доход, на данный момент выигрывают ОВГЗ благодаря отсутствию налогов и высокой ставке.

Если же ваша цель — быстрый доступ к средствам в любой ситуации, стоит придерживаться стратегии накопления наличного доллара, но покупать его лучше во время летнего затишья на рынке.

