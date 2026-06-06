Доллар и евро могут стремительно подорожать: экономисты ошарашили курсом валют в Украине

Курс валют в Украине / © ТСН.ua

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Финансовые аналитики обнародовали детальные прогнозы относительно динамики курса иностранной валюты в Украине.

Часть экспертов прогнозирует постепенное, но уверенное проседание национальной валюты из-за плановой стратегии Национального банка, тогда как другие аналитики отмечают исторические летние тенденции, которые обычно способствуют усилению позиций гривны на фоне снижения деловой активности и падения критического импорта.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Чего ожидать от курса валют в июне

Экономический эксперт Олег Пендзин убежден, что в течение июня украинцев ждет умеренная, но стабильная девальвация национальной валюты:

По его оценкам, наличный доллар уверенно будет двигаться вверх, приближаясь к психологической отметке в 45 гривен в кассах продажи. Аналитик предполагает, что к концу месяца некоторые банковские учреждения в индивидуальном порядке могут выставлять ценники на продажу даже выше этого уровня, однако такое явление будет носить единичный характер и не перерастет в общую систему. Главным двигателем такого процесса Олег Пендзин называет сознательную монетарную политику Национального банка Украины.

Регулятор стремится воспользоваться сезонным фактором летнего замедления инфляции, чтобы плавно девальвировать гривну и сформировать так называемый «запас прочности» курса на осенний период, когда инфляционные риски традиционно растут. Эксперт напоминает, что летом темпы роста цен в стране естественно тормозятся за счет существенного удешевления плодоовощной продукции, яиц и молочных товаров, а также из-за значительного сокращения объемов критического импорта, в частности природного газа для отопительного сезона.

Три сценария развития событий на июньском валютном рынке

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин подошел к оценке ситуации комплексно, разработав базовый, оптимистический и негативный варианты развития рыночных событий.

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В рамках базового сценария, который является наиболее вероятным, эксперт опирается на глубокий исторический анализ украинского финансового рынка за последние 26 лет. Статистика показывает, что июнь является традиционным месяцем укрепления гривны благодаря сезонному фактору и снижению общей деловой активности. В 21 случае из 26 национальная валюта укреплялась в среднем на 0,9 процента, продемонстрировав исторический максимум укрепления на 4,2 процента в 2008 году. Лишь в пяти случаях зафиксирована июньская девальвация в среднем на 0,6 процента с максимальным падением на 1,4 процента в 2003 году.

Учитывая положительные ожидания по восстановлению ритмичного внешнего финансирования, жесткую позицию Национального банка Украины по поддержке привлекательности гривневых активов и при условии отсутствия критических шоков безопасности на фронте, базовый сценарий предусматривает пребывание американской валюты в диапазоне от 44 до 45 гривен за доллар, а европейской — в пределах от 51 до 51,90 гривны за евро.

Оптимистический сценарий может открыть окно возможностей для отката курса к отметке 43,5 гривны за доллар. Это станет реальностью в случае стремительного укрепления евро на глобальных мировых площадках, а также при условии активных действий НБУ на укрепление гривны, подкрепленных массированными международными валютными поступлениями и снижением общих рисков безопасности для государства.

Пессимистический сценарий рассматривается как альтернативный и маловероятный из-за тотального и жесткого контроля над межбанковским рынком со стороны регулятора, что делает невозможным искусственное дестабилизирование ситуации спекулянтами. Он может реализоваться лишь в случае задержек с уже утвержденной финансовой помощью от Европейского союза. Однако даже при таком развитии событий падение гривны будет незначительным — в пределах 1 процента или на 45–50 копеек. В таком случае официальный курс Нацбанка зафиксируется на уровне 44,80–44,85 гривны за доллар, а рыночный наличный курс в обменниках будет колебаться в пределах 45,30–45,50 гривны.

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