Доллар и евро стремительно растут в цене: экономисты объяснили, стоит ли покупать иностранную валюту сейчас

Эксперты дали советы, как лучше хранить сбережения / © ТСН.ua

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В Украине подорожала иностранная валюта. Пока одни спешат в ближайшие обменные пункты, чтобы обменять свободные средства на американскую валюту, ведущие финансовые аналитики призывают не поддаваться эмоциям.

На основе точных математических расчетов эксперты доказали: несмотря на очередное подорожание доллара, традиционные гривневые инструменты по-прежнему остаются значительно более доходными, чем покупка наличной валюты.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Как лучше инвестировать: советы экономиста

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин провел подробный финансовый расчет для условных инвестиций в размере 10 тысяч гривен. Согласно его математической модели, если гражданин еще в январе 2026 года приобрел на эту сумму наличную валюту по курсу 42 грн/доллар, то к концу текущего года его вероятная чистая прибыль составит всего 9% годовых (или 905 гривен). Этот сценарий сбудется при условии, что в декабре прогнозируемый курс покупки американского доллара банками будет не ниже 45,8 грн/доллар.

В то же время официальные гривневые инструменты внутреннего рынка демонстрируют гораздо лучшую динамику:

Банковский депозит: открытие вклада под среднерыночную ставку 13,8% годовых позволит гарантированно получить чистую прибыль в размере 1110 гривен с той же суммы;

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ): инвестирование в государственные ценные бумаги под 15,3% годовых принесет владельцу наибольший чистый доход — 1530 гривен (причем эта прибыль, в отличие от депозитов, дополнительно не облагается налогом).

«Обычнаяналичная валюта «под матрасом» сможет сравниться по уровню реальной доходности с государственными облигациями (ОВГЗ) только при одном условии — если в декабре украинские банки будут покупать у населения доллар не менее чем по 48,5 гривен за единицу, а курс продажи в обменных пунктах при этом составит около 49 грн/доллар. Равной банковскому депозиту доходность доллара будет при курсе покупки финучреждениями на уровне 46,7 грн/доллар (курс продажи — 47,2–47,3 грн/доллар). Подчеркну: столь высоких и пессимистичных курсов американской валюты в текущем 2026 году я лично не прогнозирую. Поэтому гривна сохраняет лидерство», — считает Олег Пензин.

Стратегия регулярных инвестиций и круглосуточная доступность

Со своей стороны, финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что покупку валюты не стоит рассматривать как инструмент для быстрого спекулятивного обогащения, поскольку точно предсказать или угадать краткосрочные скачки и колебания рынка практически невозможно. Зато длительное и регулярное инвестирование в наличные доллары или евро уже начинает приносить свои первые сладкие плоды тем, кто действует системно.

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Эксперт подчеркивает важность гибкой финансовой политики: постепенная, но регулярная покупка небольших сумм наличной валюты на все свободные средства рано или поздно обязательно даст положительный результат.

«Сейчас для граждан разумнее всего — просто дождаться момента, когда на рынке начнётся заметный тренд на подешевение доллара, или, по крайней мере, станет совершенно очевидно, что курс надежно зафиксировался на новом стабильном уровне. И уже тогда продолжать планомерно покупать валюту. Подчеркну: это классическая игра на длительный срок — на 1–2 года и даже больше. Главная цель такой стратегии — не мгновенный заработок, а надежное сохранение капитала от любых возможных геополитических рисков. Огромным плюсом наличных также является их абсолютная доступность для владельца в режиме 24/7 в любой критической ситуации», — говорит Андрей Шевчишин, финансовый аналитик.

Золотое правило рынка: совет Андрея Забловского

Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский призывает украинцев не торопиться с резкими финансовыми шагами прямо сейчас, а сделать вынужденную денежную паузу хотя бы на ближайшую неделю. Это время необходимо для того, чтобы рынок успокоился, а общие долгосрочные курсовые тренды стали более понятными и прозрачными.

Экономист напоминает о главном и общеизвестном правиле любого инвестора, которое помогает уберечь капитал от досадных потерь во время искусственного ажиотажа.

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«Нужно понаблюдать за поведением валютного рынка в ближайшие дни. Если гривна прекратит падение и больше не будет дешеветь — можно совершенно спокойно и покупать, и продавать валюту по текущей цене. Если же гривна продолжит стремительно обесцениваться — от покупки долларов стоит категорически воздержаться. Это железное общеизвестное правило: на самом пике роста курса ничего покупать не стоит, ведь вы рискуете приобрести актив по завышенной цене прямо перед его логическим откатом назад», — говорит Андрей Забловский, экономист.

Подробнее читайте в материале: Курс валют в Украине: неожиданный скачок курса доллара — уже выше 45 грн, эксперты шокировали расхождением прогнозов

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