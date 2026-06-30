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- Эксклюзив ТСН
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Доллар по 45 гривен и выше: экономисты спрогнозирували, чего ожидать от курса валют
Экономические эксперты дали прогноз курса валют на июль. Преодолеет ли доллар психологическую отметку в 45 гривен и чего ожидать от евро.
В июле украинцев ждет дальнейшее движение валютного курса в сторону роста, а у американского доллара есть все шансы официально преодолеть психологическую отметку в 45 гривен.
На ситуацию на валютном рынке в разгар лета будут влиять два мощных, но противоположных по своей сути фактора — стремление Национального банка стабилизировать гривну и необходимость Министерства финансов выгодно конвертировать международную помощь.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
По мнению Олега Пендзина, предсказать, в какую сторону будет двигаться курс гривны в июле, сложно, поскольку на него будут влиять два противоположных фактора.
Первый фактор— стремление Нацбанка несколько сдержать официальный курс, который вплотную приблизился к отметке 45 грн/доллар.
Второй фактор— стремление Минфина как можно выгоднее конвертировать в гривну зарубежную финансовую помощь, объемы которой заметно увеличились.
Тем не менее Олег Пендзин считает более вероятным, что в течение июля доллар по официальному курсу превысит 45 грн за единицу.
Аналитик Андрей Шевчишин дал более конкретный и четкий прогноз относительно итоговых показателей на валютных табло в течение июля.
«Курс доллара в 45 грн в июле будет преодолен, и он будет стремиться к отметке 45,5 грн, а курс евро составит 51 грн за единицу», — сказал он.