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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Доллар по 45 гривен и выше: экономисты спрогнозирували, чего ожидать от курса валют

Экономические эксперты дали прогноз курса валют на июль. Преодолеет ли доллар психологическую отметку в 45 гривен и чего ожидать от евро.

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Экономисты рассказали о курсе валют в Украине

Экономисты рассказали о курсе валют в Украине / © Associated Press

В июле украинцев ждет дальнейшее движение валютного курса в сторону роста, а у американского доллара есть все шансы официально преодолеть психологическую отметку в 45 гривен.

На ситуацию на валютном рынке в разгар лета будут влиять два мощных, но противоположных по своей сути фактора — стремление Национального банка стабилизировать гривну и необходимость Министерства финансов выгодно конвертировать международную помощь.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

По мнению Олега Пендзина, предсказать, в какую сторону будет двигаться курс гривны в июле, сложно, поскольку на него будут влиять два противоположных фактора.

  • Первый фактор— стремление Нацбанка несколько сдержать официальный курс, который вплотную приблизился к отметке 45 грн/доллар.

  • Второй фактор— стремление Минфина как можно выгоднее конвертировать в гривну зарубежную финансовую помощь, объемы которой заметно увеличились.

Тем не менее Олег Пендзин считает более вероятным, что в течение июля доллар по официальному курсу превысит 45 грн за единицу.

Аналитик Андрей Шевчишин дал более конкретный и четкий прогноз относительно итоговых показателей на валютных табло в течение июля.

«Курс доллара в 45 грн в июле будет преодолен, и он будет стремиться к отметке 45,5 грн, а курс евро составит 51 грн за единицу», — сказал он.

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Дата публикации
Количество просмотров
413
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