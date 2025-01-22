Доллары в кабинете главного психиатра ВСУ Друзя "создал" искусственный интеллект — адвокат

Адвокат подозреваемого утверждает, что с помощью этого "рисунка" кто-то пытается психологически давить на граждан Украины и на суд.

В среду, 22 января, во время судебного заседания, на котором избирается мера пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, подозреваемому в незаконном обогащении на более чем 1 миллион долларов, адвокат Владимир Клочков заявил, что во время обыска в кабинете его подзащитного не было найдено “ни одного доллара”.

Об этом сообщила из зала судебных заседаний Шевченковского районного суда города Киева корреспондент ТСН Ирина Маркевич.

“Я видел, как в кабинете моего клиента пытаются найти хоть что-нибудь — ничего не было. Не было найдено ни одного доллара”, — утверждал адвокат Олега Друзя.

По его словам, фотография из кабинета его подзащитного, распространенная пресс-службой СБУ, дополнена рисунком, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Результат проведенных обысков

“Если присмотреться – это сделано с помощью искусственного интеллекта. Это так называемый дипфейк, о котором я недавно говорил в своем ТикТоке”, – уверяет адвокат.

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По словам Владимира Клочкова, с помощью этого "рисунка" кто-то пытается психологически давить на граждан Украины и на суд и "полностью игнорируя презумпцию невиновности, указать на то, что мой клиент преступник".

Напомним, главного психиатра ВСУ задержала Служба безопасности Украины. Он является заместителем председателя Центральной ВВК и именно он принимал решения о пригодности военных к прохождению службы. За время полномасштабного вторжения этот человек обогатился на миллион долларов. Он приобрел несколько элитных авто и кучу объектов недвижимости.

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