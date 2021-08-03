Должен быть коллективный иммунитет: врач назвал дату, когда в Украине закончится эпидемия коронавируса

Человечество имеет шансы победить коронавирус, когда иммунитет будет у 80% населения.

В мире и в Украине эпидемия коронавируса закончится, когда человечество достигнет коллективного иммунитета. По математическим прогнозам это может произойти в 2022 году.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко.

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"Если человечество достигнет 80% тех, кто переболел или привился от коронавируса, то я думаю, что тогда мы преодолеем эту инфекционную болезнь и данную пандемию. По математическим прогнозам, это может быть достигнуто, если не будет непредвиденных обстоятельств, в середине 2022 года. Но опять же, этот математический прогноз может подвергаться корреляции, то есть это может быть или на несколько месяцев быстрее или позже. Но сегодня считается, что именно в 2022 мы имеем шансы победить болезнь", — подчеркнул медик.

Напомним, во Львове выздоровели все инфицированные штаммом коронавируса "Дельта". Врач рассказал о ходе болезни.

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