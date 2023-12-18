"Должен быть наказан директор": мама детей, которых в Киеве не пустили в укрытие, рассказала подробности скандала

Детей не пустили в укрытие, потому что они были с собакой.

В Киеве на днях разразился скандал – во время ракетной атаки по столице охранник 40-й школы в Святошинском районе не пустил в уукрытие брата и сестру – учеников 6 и 7 класса этой же школы, потому что они были с собакой породы мальтипу. 11-летняя Александра и 12-летний Богдан – дети погибшего добровольца "Азова".

Мама детей Любовь в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказала подробности скандальной истории.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Детей погибшего бойца не пустили в укрытие из-за собаки. Кто же действительно ответственный?

Как рассказала женщина, в тот день, 14 декабря она как раз была на работе. Когда в 15:35 раздался сигнал воздушной тревоги, они сразу же позвонила детям и сказала, чтобы они шли к ближайшему укрытию.

"Дочка была внизу, сын как раз перед этим выводил собаку гулять – Айку. Он взял собаку. Не взял с собой даже воды, схватили рюкзачок, что я сложила на всякий случай, и позвонили мне, сказали – мы вместе идем в школу. Они ушли с собакой, потому что они там раньше были, откуда они знали, что их не пустят? Мы уже как-то ходили ночью. Они знают, что их туда пускали, потому и пошли. В школу там идти три минуты", — отметила Люба.

В 15:42 Саша набрала маму и сказала: "Мы заходим в школу".

"Я тогда сидела в эвакуационном автобусе, который вез сотрудников в метро, в убежище. В 15:48 раздался взрыв, который слышали все. А в 15:52 мне позвонила дочь. Она плакала, испугалась, что они не успели спуститься во второе бомбоубежище. Их не пустили в школу, потому что они были с собакой", — рассказала мама детей.

По словам 11-летней Александры, их не пустили в укрытие в школе, мол с собакой нельзя, там дети, у которых может быть аллергия.

Богдан также опроверг слова администрации школы, которые якобы предлагали оставить Айку в помещении возле охранника.

"Они говорили, чтобы мы собаку оставили на улице", – рассказал мальчик.

Любовь говорит, что обычно, во время воздушных тревог в Киеве, она с детьми ходила в другое укрытие, однако 14 декабря она предложила Саше и Богдану идти именно в школу, потому что в школе и охрана, и дети. А в укрытии, куда они ходят, иногда никто не спускается и дети были бы там сами.

На вопрос, почему ее детей не пустили, несмотря на то, что их знают в школе, Люба ответила:

"Зерном есть безразличие ко всему. Я в 15:57 сразу набрала директора. Этого кипиша не было бы, если бы он нормально со мной поговорил. Я его набрала, я его бывшая ученица, у него училась. Он, вероятно, подумал, что можно со мной говорить в таком тоне, как с ученицей. То есть, я ему написала в фейсбуке, он мне перезвонил. Я говорю: "Александр Эдуардович, как это так, что моих детей не пустили в школу?" Он ответил: "Потому что они были с собакой". "Так что детей надо было оставлять на улице?" "Нет, собаку нужно было оставлять".

После такого разговора с директором школы женщина пошла на метро "Житомирскую", подошла к полицейскому, объяснила ему ситуацию и спросила, что ей делать.

"Как в 40-й школе? Но мы там два месяца жили с начала войны с собаками. Езжайте и вызывайте наряд", — посоветовал ей полицейский.

Когда наряд приехал, они зашли в школу, однако охранники снова пытались их выгнать с собакой из школы.

"Рассказывали, что у детей может быть аллергия, при том, что это гипоаллергенная собака. На собаку может быть аллергия, а на кошек, живущих в школе прямо у охраны, не может?", — добавила мама детей.

Она также отметила, что хотя после огласки этой истории уволили охранника, однако должен быть наказан и директор школы.

"Я считаю, что должен быть наказан директор. Он очень много говорит лжи. Я считаю, он не должен быть на такой должности", — резюмировала Люба.

Напомним, в Киеве открыли уголовное производство, когда охранник школы не пустил в хранилище учеников 6 и 7 класса этой школы.

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