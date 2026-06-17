Должен ли Зеленский ехать в Москву ради прекращения войны в Украине: Сибига выступил с заявлением

Зеленский предложил Путину мирные переговоры / © ТСН

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что наши западные партнеры понимают: заявления Путина о приезде Зеленского в Москву ради прекращения войны в Украине — это неприемлемые условия.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

Сибига подчеркнул, что Украина готова к мирному завершению войны. Он добавил, что есть надежда, что Путин примет предложение украинского лидера и встретится с ним ради мира.

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«Такие странные предложения о встрече в Москве — они не могут быть приемлемыми, и партнеры разделяют эту точку зрения. Мы обсуждали с несколькими лидерами, как организовать эту встречу между президентом Зеленским и Путиным. Мы пользуемся их поддержкой, и все понимают, что такая встреча станет толчком к окончанию войны. Президент Зеленский к этому готов, и мы надеемся, что Путин не будет уклоняться и примет это предложение на другой площадке, кроме Москвы и Беларуси. Есть Турция, Швейцария. Президент Зеленский готов поехать и в США. Главное — политическая воля, и у нас она есть», — сказал он.

Война в Украине: что известно о мирных инициативах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал диктатора РФ Владимира Путина к переговорам и даже назвал крайний срок — до наступления зимы.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с «фюрером»России Владимиром Путиным. В качестве места встречи он предложил саммит G7 во Франции.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что, якобы, Зеленский не приглашал Путина на встречу в рамках саммита G7.По его словам, «официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет».

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Песков дерзко заявил, что Зеленского ждут в Москве, если он «готов говорить ответственно и серьезно».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В США И ЕВРОПЕ ТЕРПЕНИЕ НА ИСХОДЕ! Тайные договоренности Зеленского и Трампа! | ТСН 22:00 16 июня

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