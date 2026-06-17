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Должен ли Зеленский ехать в Москву ради прекращения войны в Украине: Сибига выступил с заявлением
Андрей Сибига сообщил, что Украина готова к мирным переговорам и прекращению войны. Он подчеркнул, что президент Зеленский ожидает встречи с российским диктатором Путиным.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что наши западные партнеры понимают: заявления Путина о приезде Зеленского в Москву ради прекращения войны в Украине — это неприемлемые условия.
Об этом он заявил в интервью ТСН.
Сибига подчеркнул, что Украина готова к мирному завершению войны. Он добавил, что есть надежда, что Путин примет предложение украинского лидера и встретится с ним ради мира.
«Такие странные предложения о встрече в Москве — они не могут быть приемлемыми, и партнеры разделяют эту точку зрения. Мы обсуждали с несколькими лидерами, как организовать эту встречу между президентом Зеленским и Путиным. Мы пользуемся их поддержкой, и все понимают, что такая встреча станет толчком к окончанию войны. Президент Зеленский к этому готов, и мы надеемся, что Путин не будет уклоняться и примет это предложение на другой площадке, кроме Москвы и Беларуси. Есть Турция, Швейцария. Президент Зеленский готов поехать и в США. Главное — политическая воля, и у нас она есть», — сказал он.
Война в Украине: что известно о мирных инициативах Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал диктатора РФ Владимира Путина к переговорам и даже назвал крайний срок — до наступления зимы.
Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с «фюрером»России Владимиром Путиным. В качестве места встречи он предложил саммит G7 во Франции.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что, якобы, Зеленский не приглашал Путина на встречу в рамках саммита G7.По его словам, «официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет».
Песков дерзко заявил, что Зеленского ждут в Москве, если он «готов говорить ответственно и серьезно».
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В США И ЕВРОПЕ ТЕРПЕНИЕ НА ИСХОДЕ! Тайные договоренности Зеленского и Трампа! | ТСН 22:00 16 июня