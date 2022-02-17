Должен решить народ: нардеп рассказал, может ли Украина отказаться от НАТО в обмен на гарантии безопасности

Должен решить народ: нардеп рассказал, может ли Украина отказаться от НАТО в обмен на гарантии безопасности

Нардеп подчеркнул, что война — это самый плохой сценарий, поэтому нужно делать все, чтобы ее не было.

Глава партии "За будущее" Игорь Палица прокомментировал, как относится к мнению, что Украина может отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Об этом он рассказал 17 февраля в прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Если нас не берут в НАТО и мы понимаем, что нас не берут в ближайшие 10 лет, и нам дают какой-то уровень гарантий, что пока ничего не изменится, нам гарантируют нашу безопасность — безусловно, мы должны думать за то, чтобы войны не было", — отметил Палица.

Глава партии "За будущее" подчеркнул, что война — это самый плохой сценарий, поэтому нужно делать все, чтобы ее не было. Палица считает, что если действительно зайдет речь об отказе от НАТО, этот вопрос нужно выносить только на всеукраинский референдум.

"Если отказ от НАТО — это выход... Я не знаю. Имеет ли право принимать решение один президент или министр иностранных дел? Не имеет права. Это выносить нужно в первую очередь публично в парламент. В парламенте делать площадку для обсуждения этой темы. И если будет такая необходимость — выносить только на всеукраинский референдум. Мы не имеем права решать за народ”, — убежден он.

В то же время Палица напомнил, что согласно последнему социологическому исследованию, более 60% опрошенных граждан высказались за вступление Украины в НАТО и Евросоюз.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала о планах Путина.

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