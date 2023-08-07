Должна ли Польша открывать огонь по воздушным целям РФ и Беларуси: объяснение эксперта

Том Купер напомнил, что российские истребители регулярно залетают в воздушное пространство НАТО и представляют угрозу для гражданских самолетов.

Вторжение РФ или Беларуси в воздушное пространство Польши, как это произошло недавно с белорусскими вертолетами, недопустимо. Поляки в следующий раз должны открывать огонь.

Такое мнение высказал австрийский военный эксперт Том Купер, регулярно анализирующий ситуацию на фронте и известный своими ироническими заметками в адрес россиян, в интервью ТСН.ua.

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"Я согласен с мнением украинцев на этот счет. Если в следующий раз произойдет что-то подобное, то поляки должны открывать огонь, а вопрос ставить позже", — считает Купер.

Аналитик напомнил, что россияне также залетают в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем своими истребителями-бомбардировщиками, такими как Су-27, Су-30, а также разведывательными самолетами с выключенной цифровой идентификацией.

"Это значит, что наземный контроль и большая часть контроля трафика НАТО или ЕС не может их даже отследить, не знает, что они там, а значит, они могут залететь в коммерческие коридоры и вызвать столкновения с авиалайнерами, с абсолютно невинными пассажирскими самолетами.

Итак, что должно делать НАТО? Если НАТО скажет: хорошо, слушайте, если вы продолжите это делать, мы откроем огонь. И как только НАТО это заявит, все вторжения прекратятся. Так это работает с россиянами", – отметил Том Купер.

Напомним, что 1 августа два белорусских вертолета пересекли границу с Польшей.

МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента.

Комментируя пересечение белорусскими вертолетами границы Польши, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заверил, что США "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".

Однако в США заявили, что в настоящее время в НАТО не обсуждают возможное применение 5 статьи Альянса из-за инцидента с белорусскими вертолетами.

После провокационного инцидента Польша перебросила ударные вертолеты к белорусской границе. Также в Минобороны Польши предупредили, что их военные "могут применить оружие".