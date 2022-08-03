"Должно быть дополнительное расследование": дочь активистки Ноздровской прокомментировала приговор убийце ее матери

Сегодня Шевченковский суд Киева признал виновным в этом преступлении Юрия Росошанского и назначил ему 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ТСН.ua.

"С одной стороны мы считаем приговор справедливым. Учитывая возраст Росошанского (на момент задержания в 2018 году ему было 63 года – ред.), ему бы не дали пожизненного срока заключения. Но мы говорили раньше и говорим сейчас, что там он был не один. Поэтому в целом, объективно приговор несправедлив. Суд должен был назначить дополнительное расследование", — рассказала ТСН.ua дочь погибшей Анастасия Ноздровская.

По ее словам, ранее Россошанский не признавал в суде своей вины.

"Даже огрызался на мои реплики", – говорит Анастасия Ноздровская.

В свою очередь, в Офисе генпрокурора рассказали, что прокуроры в суде доказали, что в декабре 2017 года в селе Демидов Киевской области на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на потерпевшую. Он нанес ей значительное количество ударов в область лица и шеи. После этого сбросил тело к реке недалеко от села. Смерть активистки наступила в результате многочисленных колото-резаных ран. Мотив убийства, озвученный активистами и правоохранителями – Росошанский, якобы, таким образом отомстил Ирине за то, что она активно приобщилась к делу о гибели в ДТП своей сестры. Последнюю на автомобиле сбил сын Росошанского – Дмитрий Росошанский.

Напомним, 1 января 2018 года в одной из рек в Киевской области было обнаружено тело Ноздровской, которая исчезла за несколько дней до этого. Женщина лично вела дело в суде о ДТП, в котором погибла ее сестра Светлана Сапатинская.

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