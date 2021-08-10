Должны были помыть и почистить зубы, вместо этого — стерилизовали: история собаки Альбы, которая недавно родила щенков

До вчерашнего дня у Максима Шульженко была вполне здоровая собака.
Должны были помыть и почистить зубы, вместо этого - стерилизовали. Это история собаки Альбы, которая недавно родила щенков, которая в ветеринарную клинику поехала на груминг, но врачи, как сами отмечают, что-то напутали и случайно сделали Альбе операцию. Хозяина сначала успокоили — денег за такую дополнительную услугу брать не будут.
Как будут искупать свою ошибку ветеринары — 10 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.
До вчерашнего дня у Максима Шульженко была вполне здоровая собака. Альбу отвезли в частную ветеринарную клинику, чтобы ее искупали, расчесали и почистили зубы.
Через пару часов хозяин получил шокирующее сообщение — Альбу прооперировали
"Я сначала подумал: что это шутка, оказалось нет, не шутка", — признается мужчина.
Трехлетнюю самку голден ретривера, которая три месяца назад родила 5 здоровых щенков, просто стерилизовали под общим наркозом без медицинских показаний. Вместо того, чтобы играть — грустно разлизывает швы на животе.
Максим вызвал адвоката, полицию, а о ситуации со своим голден ретривером написал в социальных сетях — очень возмутило поведение ветеринаров.
"Апофеозом извинений сотрудников стало — мы с вас за эту манипуляцию не возьмем денег. Улыбнуло, конечно, спасибо, не догадались требовать за это заплатить", — говорит хозяин собаки.
Сегодня ветклиника, в которой Альба стала не только расчесанной и чистой, но и стерилизованной, работает в обычном режиме.
В середине клиники — на стенах многочисленные сертификаты и дипломы. А еще фотографии и портреты ранее спасенных здесь собак. Ситуацию с Альбой на камеру не комментируют — говорят владелец заведения ушел в отпуск.
Свою вину ветеринары не отрицают — Максим Шульженко выложил в сеть телефонный разговор с владельцем клиники Иваном Стойковым, где главный ветеринар пытался объяснить, как же так случилось.
"Там была просьба еще почистить зубы, и эта процедура делается с анестезией, так сложилось так, что мы допустили ошибку", — говорит он.
Через несколько часов после этого разговора Иван Стойков ошибку признал публично, горе-ветеринаров пообещали уволить, а в качестве компенсации — лечить собак и кошек, хозяева которых не могут за это заплатить.
"Клиника обязуется финансировать лечение 4 пациентов в месяц в течение двух лет и ежемесячно об этом отчитываться", — отметили там.
Максим от материальной компенсации для себя и Альбы отказался, заявление из полиции заберет, но от проверки ветеринарное заведение это не спасет — хозяину даже не выдали справок о хирургическом вмешательстве.
Сегодня у Альбы запланирован еще один поход к ветеринарам, правда, уже к другим, чтобы понять как восстанавливать собаку после неожиданной операции.
"Хорошо, что лапы не отрезали и не усыпили, жить будет, но приятного мало", — резюмирует хозяин.
Читайте также:
- Героически показали себя на Востоке: во Львове состоялся парад фронтовых собак
- В Киеве в Голосеевском лесу собака прокусила женщине ногу : пострадавшая ищет хозяйку животного
- Мошенники наживаются на пропавших животных : как не попасть на крючок аферистов