Должны были помыть и почистить зубы, вместо этого — стерилизовали: история собаки Альбы, которая недавно родила щенков

Должны были помыть и почистить зубы, вместо этого — стерилизовали: история собаки Альбы, которая недавно родила щенков

До вчерашнего дня у Максима Шульженко была вполне здоровая собака.

Должны были помыть и почистить зубы, вместо этого - стерилизовали. Это история собаки Альбы, которая недавно родила щенков, которая в ветеринарную клинику поехала на груминг, но врачи, как сами отмечают, что-то напутали и случайно сделали Альбе операцию. Хозяина сначала успокоили — денег за такую дополнительную услугу брать не будут.

Как будут искупать свою ошибку ветеринары — 10 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

До вчерашнего дня у Максима Шульженко была вполне здоровая собака. Альбу отвезли в частную ветеринарную клинику, чтобы ее искупали, расчесали и почистили зубы.

Через пару часов хозяин получил шокирующее сообщение — Альбу прооперировали

"Я сначала подумал: что это шутка, оказалось нет, не шутка", — признается мужчина.

Трехлетнюю самку голден ретривера, которая три месяца назад родила 5 здоровых щенков, просто стерилизовали под общим наркозом без медицинских показаний. Вместо того, чтобы играть — грустно разлизывает швы на животе.

Максим вызвал адвоката, полицию, а о ситуации со своим голден ретривером написал в социальных сетях — очень возмутило поведение ветеринаров.

"Апофеозом извинений сотрудников стало — мы с вас за эту манипуляцию не возьмем денег. Улыбнуло, конечно, спасибо, не догадались требовать за это заплатить", — говорит хозяин собаки.

Сегодня ветклиника, в которой Альба стала не только расчесанной и чистой, но и стерилизованной, работает в обычном режиме.

В середине клиники — на стенах многочисленные сертификаты и дипломы. А еще фотографии и портреты ранее спасенных здесь собак. Ситуацию с Альбой на камеру не комментируют — говорят владелец заведения ушел в отпуск.

Свою вину ветеринары не отрицают — Максим Шульженко выложил в сеть телефонный разговор с владельцем клиники Иваном Стойковым, где главный ветеринар пытался объяснить, как же так случилось.

"Там была просьба еще почистить зубы, и эта процедура делается с анестезией, так сложилось так, что мы допустили ошибку", — говорит он.

Новости Украины: вместо груминга ветеринары случайно стерилизовали собаку

Через несколько часов после этого разговора Иван Стойков ошибку признал публично, горе-ветеринаров пообещали уволить, а в качестве компенсации — лечить собак и кошек, хозяева которых не могут за это заплатить.

"Клиника обязуется финансировать лечение 4 пациентов в месяц в течение двух лет и ежемесячно об этом отчитываться", — отметили там.

Максим от материальной компенсации для себя и Альбы отказался, заявление из полиции заберет, но от проверки ветеринарное заведение это не спасет — хозяину даже не выдали справок о хирургическом вмешательстве.

Сегодня у Альбы запланирован еще один поход к ветеринарам, правда, уже к другим, чтобы понять как восстанавливать собаку после неожиданной операции.

"Хорошо, что лапы не отрезали и не усыпили, жить будет, но приятного мало", — резюмирует хозяин.

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