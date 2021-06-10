Должны были слушать дело о статусе украинского языка: судьи заблокировали работу Конституционного суда

В Конституционном суде ТСН подтвердили, что запланированное заседания отложено до конца дня.

Работа Конституционного суда Украины заблокирована. По информации СМИ, 6 судей саботируют рассмотрение вопросов и требуют участия в заседаниях отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом 10 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

На сайте учреждения указано, что рассмотрение вопросов повестки дня отложено. Утром там должны были слушать дело о функционировании украинского языка как государственного. В Конституционном суде ТСН подтвердили, что запланированное заседание отложено до конца дня. Причину не комментируют. Мы пытались связаться с судьями, которые, по информации СМИ, блокируют заседания, а также заместителем председателя КСУ Сергеем Головатым, однако на звонки они не отвечают.

Новости Украины: работа Конституционного суда заблокирована

Напомним, бывший председатель КСУ Александр Тупицкий имеет статус подсудимого в уголовном производстве. Год назад президент Украины подписал указ об отстранении Тупицкого с должности после решения КСУ, которое отменило электронное декларирование чиновников.

Также ГБР одновременно провело 13 обысков в связи с делом Тупицкого.

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