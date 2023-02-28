"Должны быть готовы к длительной войне": министр обороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Украина должна быть готова к длительной войне в борьбе с российской агрессией.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Я конечно вместе с украинским народом. Я действительно очень надеюсь, что эта война закончится в этом году. Хотя нужно быть готовым и к тому, что война будет продолжаться. Просто учитывая, сколько российских сил еще будет переброшено на украинскую землю, и сколько их еще осталось в России. Поэтому, включая это, мы должны быть готовы к длительной войне. Но мы должны помочь Украине всем, что ей нужно. Конечно, мы все надеемся и мечтаем, что Украина выиграет эту войну в этом году", — пояснил он.

Напомним, украинский военный Павел Вышебаба призвал всех мужчин пойти в военкоматы и готовиться к войне. Он подчеркнул, что армия Украины нуждается в пополнении для борьбы с российскими захватчиками.

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