Должны быть ориентированы, как и европейцы: Ляшко объяснил украинцам важность вакцинации от COVID-19

Должны быть ориентированы, как и европейцы: Ляшко объяснил украинцам важность вакцинации от COVID-19

Также глава Минздрава призывает "фильтровать" информацию о прививках, поскольку в Сети много российской пропаганды.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинских педагогов объяснять ученикам и студенткам важность вакцинации от коронавируса, ведь они должны быть ориентированы, как и европейцы, показывающие высокие показатели по иммунизации. Также глава Минздрава в очередной раз отметил важность вакцинации пожилых людей.

Об этом заявил Виктор Ляшко во время беседы с журналистами 29 октября.

В то же время глава Минздрава подверг критике тех, кто подвергается влиянию российской пропаганде о вакцинации. В свою очередь, он советует потреблять информацию, которую несут украинские журналисты.

"Педагоги несут эту изюминку формирования следующего поколения нашей нации, наших украинцев, которые должны быть так же ориентированы, как и европейцы сегодня, которые по призыву государства вышли и сделали социальную миссию. Пришли и вакцинировались. А у нас российская пропаганда играет больше, чем информация, которую несут украинские журналисты", — сказал глава Минздрава.

В конце Ляшко добавил, что вакцинация – это единственный доказательный метод защиты от коронавируса. Благодаря вакцинации можно предотвратить тяжелое течение, попадание в реанимацию, подключение к ИВЛ. А прежде всего важно привиться пожилым людям. Так как, уточнил Ляшко, они являются группой риска.

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