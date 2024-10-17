"Должны нести персональную ответственность": военный — о снижении призывного возраста и мобилизации 19-летних

Молодые мобилизованные ребята с одной стороны имеют лучшую физическую подготовку. Впрочем, есть другая категория мужчин, которые должны "нести персональную ответственность" с оружием в руках за события, которые сегодня происходят в Украине.

Такое мнение высказал боевой медик бригады "Азов" на позывной "Око" в эксклюзивном интервью TSN.ua.

“Я объективно не знаю статистику по оставшимся старшим людям. На счет принудительной мобилизации именно молодых, с одной стороны, у них объективно лучше физическая подготовка. Но я никогда не понимал, почему, если какой-то мужчина имеет ребенка, это как-то оправдывает его в глазах его семьи, почему он не берет в руки оружие. Напротив, если у него есть ребенок, он уже имеет какое-то продолжение рода. По моему мнению, если у нас достаточно людей старшего возраста, 30+, часть вины на них за то, что происходит сейчас. Я считаю, что они должны нести персональную ответственность с оружием в руках", – говорит военный.

Алина Туришин и боевой медик бригады "Азов" на позывной "Око" / Фото: ТСН.ua

По его словам, 18-20-летние ребята, которые заканчивают школы, университеты, идут на войну и погибают, родились уже в той стране, которую унаследовали от тех прошлых поколений.

“Поэтому я считаю, что однозначно молодое поколение должно брать в руки оружие, но если мы говорим о более молодом поколении, я склоняюсь к тому, что это могут быть и пожилые люди, но должны более квалифицированно подходить к их подготовке. В случае, если у них, например, не разрешают условия. Потому что все мы понимаем, что некоторые учебные центры живут по принципу каких-то советских затяжек и они там занимаются бог знает чем, учатся маршировать, но не умеют обращаться с оружием", — говорит боевой медик.

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