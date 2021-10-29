"Должны постоянно поступать по-человечески": Данилов предложил взять к себе в команду разработчика фейковой "Дії"

"Должны постоянно поступать по-человечески": Данилов предложил взять к себе в команду разработчика фейковой "Дії"

СНБО формирует команду молодых людей, занимающихся ИТ

Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил взять к себе в команду разработчика фейковой "Дії".

Об этом говорилось в ходе политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"От таких профессиональных людей, если он покажет, что он действительно профессиональный, то мы бы охотно и к себе забрали. На сегодняшний день мы формируем команду молодых людей, которые занимаются ИТ — это будущее нашей страны. Так случилось, молодой человек... Мы имеем постоянно поступать по-человечески", — заметил он.

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Напомним, что ранее, в четверг, 28 октября, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил молодому человеку, создавшему фейковое приложение "Дія", поработать в ведомстве над несколькими социальными проектами.

“Среди первых задач – сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя. Планируем потом их запускать. Назначим в Минцифры куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его возможности в нужное русло", — сообщил министр.

Отдельно Федоров призвал украинцев больше ничего не подделывать, потому что "этот канал попадания в Минцифру больше не работает".

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