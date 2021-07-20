"Должны пройти проверку": в Минцифры объяснили, почему международные COVID-сертификаты еще не действуют в Украине

"Должны пройти проверку": в Минцифры объяснили, почему международные COVID-сертификаты еще не действуют в Украине

Сейчас Евросоюз еще не признал украинские COVID-сертификаты.

Украинские COVID-сертификаты, с международной версией которых можно будет путешествовать, пока еще не начали действовать, поскольку идет процесс признания этого документа Евросоюзом. Как только закончится этап проверки, подпишут соответствующие соглашения, украинские "ковидные-сертификаты" можно будет использовать.

Об этом ТСН.ua рассказали в пресс-службе Минцифры.

"Сейчас ЕС прислали нам чек-лист, по которому мы должны самостоятельно пройти проверку на соответствие наших сертификатов их требованиям. После этого от правительства Украины мы направим официальное письмо Еврокомиссии о том, что мы готовы ко второму этапу. К оценке специалистами Еврокомиссии нашей системы, что мы полностью отвечаем сертификациям ЕС", — пояснили в пресс-службе.

В Минцифры добавили, что после этого будет этап, когда страны-члены ЕС и Украина должны признать сертификаты. Минцифра вместе с партнерами уже провели ряд встреч с Еврокомиссией, они подтвердили быстрое движение страны. Также, по словам представительницы Минцифры, кроме признания с Еврокомиссией, МИД ведет активную работу и переговоры со странами, которые не входят в ЕС.

"Мы постоянно следим за информацией внедрения COVID сертификатов в ЕС и мире. Впервые в такие короткие сроки страны должны разработать универсальные системы обмена информацией, договориться о взаимодействии, протестировать инновации ... COVID-сертификаты — это ускорение в сотни раз", — говорят в пресс-службе.

Отдельно нам объяснили, что пробное тестирование сертификата (бета-тест), которое стало доступным 1 июля для привитых двумя дозами в Украине, запустили для ограниченного количества, чтобы таким образом, проверить, как все работает.

"Это поможет команде Минцифры улучшить услугу перед ее запуском для всех украинцев. Сейчас более 10 тысяч украинцев уже тестируют сертификаты, мы активно получаем фидбэк от пользователей, оптимизируем систему, работаем над качественным отображением данных с реестра e-Health", — подытожили в пресс-службе.

Напомним, что в Украине для вакцинации от коронавируса больше не нужен запись в приложении "Дія". Это связано с запуском 21 июля пятого этапа прививочной кампании, когда получить прививку могут все желающие с 18 лет.

Ранее сообщалось, что ЕС может признать украинские COVID-сертификаты до конца лета.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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Новости Украины: коронавирусные сертификаты начинают работать в тестовом режиме

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